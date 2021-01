Barsinghausen

Im Alten- und Pflegeheim Marienstift haben sich zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 17 der 40 Bewohner sind laut Joachim Richter, Vorsitzender des Vereins für Gemeindediakonie Barsinghausen, dem Träger des Heims, positiv getestet worden. Auch fünf Pflegekräfte sind laut Richter zur Zeit Infiziert.

Am Sonnabend steht nun die zweite Massentestung bevor, nachdem es bereits vor dem Jahreswechsel eine großflächige Testung der Bewohner und Mitarbeiter gegeben hatte. Der erste Fall einer Corona-Infektion war bereits am 21. Dezember im Marienstift aufgetreten. Wie das Virus in das Alten- und Pflegeheim gelangt war, sei indes unklar, sagt Richter. Nachdem der erste Fall bestätigt wurde, wurde das Alten- und Pflegeheim Marienstift für Besucher geschlossen.

„Infizierten geht es derzeit relativ gut“

Der Ausbruch im Marienstift sei schlimm, aber aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Barsinghausen auch nicht ganz überraschend gekommen, sagt Richter. Er sei froh, dass es derzeit allen Betroffenen des Marienstifts verhältnismäßig gut gehe.

„Allen Infizierten geht es derzeit relativ gut, sie haben keine schweren Symptome, und niemand ist im Krankenhaus“, sagt Richter. Einer der infizierten Bewohner sei zwar gestorben, war jedoch schwer an Krebs erkrankt, sagt Richter und erläutert, dass der Bewohner vermutlich nicht aufgrund der Corona-Infizierung, sondern an seinem Krebsleiden verstorben war.

Infizierte sind isoliert

Die infizierten Bewohner seien isoliert worden, die Mitarbeiter hätten ausreichende Schutzausrüstung bekommen. Allerdings sei es ein Kraftakt, die Pflege der Bewohner aufrechtzuerhalten. „Das ist nur mithilfe von zusätzlichen Pflegekräften leistbar“, sagt Richter und ergänzt: „Aber das funktioniert zum Glück noch.“

Richter betont, dass alles getan werde, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus im Marienstift einzudämmen und alle Bewohner sowie auch die Mitarbeiter zu schützen.

