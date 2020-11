Barsinghausen

In der Corona-Pandemie herrscht in den Geschäften der Fußgängerzone Flaute – die Ladeninhaber nehmen wenig Geld ein, müssen die Mieten für ihre Räume aber weiterbezahlen. Nach einem Artikel in dieser Zeitung über die Situation in Barsinghausens Fußgängerzone hat Verwalter White-Immobilien nun mir einer überraschenden Ankündigung reagiert. „Unsere Stadt liegt uns am Herzen. Daher senken wir die Miete für das Objekt in der Marktstraße (Schuhhaus Rose) und unterstützen den Einzelhandel in Barsinghausen während der Corona-Krise“, schreiben Geschäftsführer Edriss Ludin und Mitgesellschafter Fethullah Sincar nach der Berichterstattung auf Instagram und Facebook.

Der Post von White-Immobilien auf Instagram. Quelle: Screenshot

„Ja, wir hatten den Zeitungsartikel gesehen und sofort gedacht, dass wir etwas tun müssen“, erzählt Ludin von White-Immobilien auf Nachfrage. Er habe mit dem Eigentümer gesprochen und dieser sei bereit gewesen, in diesen schweren Zeiten mit der Geschäftsmiete herunterzugehen. Statt 2600 Euro Kaltmiete sollen die 304 Quadratmeter nur noch 2000 Euro kosten – knapp 25 Prozent weniger.

White-Immobilien ist selbst in der Barsinghäuser Fußgängerzone ansässig. Das junge Unternehmen, das es erst seit einem Jahr gibt, hat sein Büro über der Parfümerie Madame. Man könne es seit Monaten beobachten. „In der Stadt ist es wegen Corona viel leerer als sonst“, berichtet der Geschäftsführer. Das Fachwerkhaus am Thie, wo sich zuletzt ein Friseur befand, steht inzwischen seit fast zehn Jahren leer. „Und das in dieser Lage, das ist doch mega schade“, findet Ludin. Er und sein Mitgesellschafter wollen, dass die Barsinghäuser City attraktiv bleibt. Eine ihrer Ideen: An einer Hausfassade am Thie könnten sich Geschäfte, aber auch Vereine und Verbände auf einer LED-Videowand präsentieren. Die Jungunternehmer sprechen von einer „innovativen Plattform für die Einwohner“. Mit dieser Idee sind sie auch bereits an die Stadt herangetreten.

Von Jennifer Krebs