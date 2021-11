Barsinghausen

Der Barsinghäuser Jazz- und Popchor Vocal Venture tritt am Sonntag, 7. November, unter dem Motto „Back in town“ in der Klosterkirche Barsinghausen auf. Beginn ist 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Für den Konzertbesuch ist eine Anmeldung auf der Internetseite der evangelischen Mariengemeinde unter www.mariengemeinde-barsinghausen.gottesdienst-besuchen.de erforderlich.

Die Probenpause in der Corona-Krise hat der Chor mit regelmäßigen Videokonferenzen überbrückt. So wurden der gegenseitige Kontakt und das Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten. Chorleiter Siegfried Kampkötter fertigte zudem einen technischen Zusammenschnitt von den einzelnen Singstimmen aller 25 Sängerinnen und Sängern an. Dabei entstanden Choraufnahmen von den Beatles-Songs „Because“ und „Ebony and Ivory“.

Der Chor gibt bei der Krawatte-Eröffnungsfeier eine Kostprobe seines musikalischen Könnens. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Beide Stücke werden auch im Konzert am Sonntag in der Klosterkirche zu hören sein. „Das ersetzt natürlich keine gemeinsamen Chorproben, aber so sind wir mit dem Singen am Ball geblieben“, sagt Kampkötter. Zur intensiven Vorbereitung auf das Konzert traf sich der Chor jüngst zu einem Workshop-Wochenende.

Eine erste Kostprobe seines aktuellen musikalischen Könnens gab Vocal Venture bereits bei der Eröffnungsfeier für die Kulturfabrik Krawatte im Oktober. Mit Unterstützung von Frank Plorin (Kunstschule Noa Noa) hat der Chor mittlerweile in der Krawatte einen neuen Probenraum gefunden. „Das inspirierende Ambiente und die Möglichkeit, dort auch Konzerte geben zu können, haben uns sehr angesprochen“, erläutert Kampkötter.

Der Chor freut sich über weitere stimmliche Unterstützung, insbesondere bei den Männerstimmen. Zu den Proben treffen sich die Frauen und Männer jeden Montag von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Kulturfabrik. Auskünfte gibt es auf der Internetseite www.vocalventure.de.

Von Frank Hermann