Im Deistervorland ist in diesen Tagen die Getreideernte in vollem Gange. Die Rapsernte ist seit wenigen Tagen abgeschlossen. Derzeit nutzen die Landwirte jede trockene Stunde, um den Weizen einzufahren. Nach den Worten des Landvolk-Bezirksvorsitzenden Arnd von Hugo haben die Bauern im Calenberger Land erstmals seit 2016 wieder Grund zur Zufriedenheit. „Die Ernte ist ganz erfreulich“, berichtet von Hugo. „Sie fällt durchschnittlich bis überdurchschnittlich aus“, sagt der Bezirkslandwirt nach Rücksprache mit verschiedenen Berufskollegen.

In den vergangenen drei Sommern war die Situation für die Landwirte alles andere als erfreulich. Der Sommer 2017 sei verregnet gewesen, dann folgten zwei Hitzesommer mit weit unterdurchschnittlichen Erträgen. In diesem Jahr hatte es nach einem nassen Winter zunächst wieder Befürchtungen bei den Bauern gegeben, weil es von März bis Mai kaum geregnet hatte. „Letztlich kam der Regen dann doch noch zur rechten Zeit“, sagt von Hugo. Das gelte zumindest für das Deistervorland mit seinen schweren Böden, die Feuchtigkeit sehr lange speichern könnten. In anderen Landesteilen sei die Lage teilweise viel schlechter. „Die Bodenqualität macht viel aus“, betont der Bezirkslandwirt. Zudem seien die Temperaturen in den vergangenen Wochen nicht so extrem gewesen wie teilweise in den Vorjahren. „So ist nicht so viel Wasser verdunstet.“

Lächeln im Gesicht vieler Bauern

Bei der zuerst geernteten Gerste haben die heimischen Landwirte laut von Hugos etwa neun bis zehn Tonnen Getreide je Hektar Ackerfläche geerntet. „Das ist ein guter Wert.“ Auch beim Raps – der bis vor etwa einer Woche eingefahren worden war – sind die Ergebnisse erfreulich ausgefallen. Die Landwirte schätzen den Durchschnittsertrag bei der Ölfrucht auf etwa 4,5 Tonnen pro Hektar. Zuletzt sei die Rapsanbaufläche im Calenberger Land reduziert worden, berichtet von Hugo. „Viele Kollegen hatten den Anbau der Pflanze eingestellt, weil die Erträge jahrelang abgefallen waren.“ Das Ernteergebnis in diesem Jahr sei geeignet, diesem Trend entgegenzuwirken. „Es ist erfreulich, dass der Raps nicht komplett verschwindet.“

Beim Weizen lag der Durchschnittsertrag im Deistervorland nach den ersten Tagen der Ernte bei recht guten neun bis zehn Tonnen Getreide pro Hektar. „Noch ist aber nicht alles reif“, betont der Bezirkslandwirt. Immerhin: „Man sieht wieder ein Lächeln auf den Gesichtern“, sagt von Hugo. „Die Bauern haben das mal wieder gebraucht.“

