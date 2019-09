Calenberger Cultour & Co. feiert Saisoneröffnung

Barsinghausen

Der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co.) lädt für Sonnabend, 21. September, zur Saisoneröffnung in die Tanzschule Wöbbekind ein. Nach dem Empfang mit einem Imbiss stellt der Vorstand das Programm 2019/2020 vor.

Bevor sich der Vorhang hebt, erfahren die Gäste ein wenig von dem, was sich an kuriosen Situationen ereignen kann und von dem Zuschauer normalerweise nichts mitbekommen. Der diplomierte Kulturwissenschaftler und Marketingreferent am Theater Wolfsburg, Christian Mädler, gibt auf charmante Weise einen Einblick in seinen Theateralltag und erzählt von amüsanten Erlebnissen mit Schauspielern.

Christian Mädler unterhält mit Livemusik

Vor allem aber widmet sich Christian Mädler seit vielen Jahren auf wissenschaftlicher und künstlerischer Ebene dem Werk von Udo Jürgens, dem musikalischen Grenzgänger mit Niveau. Udo Jürgens hat in mehr als 50 Jahren mehr als 1300 Lieder geschaffen, und viele davon sind zu großen Hits geworden.

Doch im Schatten dieser wunderbaren Schlager stehen auch unzählige leisere und feine Liedkompositionen und ernsthafte Chansons, die mal auf ironische, mal auf sentimentale Weise in einem sozialkritischen Unterton den jeweiligen Zeitgeist der verschiedenen Dekaden widerspiegeln. Es sind Lieder, denen meist sehr private und persönliche Gefühle zugrunde liegen.

Einblicke ins Leben von Udo Jürgens

Die Besucher können sich auf einen kurzweiligen Abend freuen, an dem Mädler neben selten gehörten Kompositionen auch bekannte Schlager des im Jahr 2014 verstorbenen Sängers und Entertainers zum Besten geben wird. Dabei interpretiert der Pianist und Sänger die Lieder von Udo Jürgens nicht nur auf seine ganz eigene Weise, sondern gibt zudem auch viele Einblicke in das Leben von Udo Jürgens. Mit seinem Programm „Einfach ich“ ist Christian Mädler seit nunmehr sieben Jahren erfolgreich in Norddeutschland unterwegs.

Der Eintritt ist für Mitglieder von CC & Co. kostenfrei. Abonnenten zahlen 15 Euro, Gäste 25 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@ccundco.de möglich.

