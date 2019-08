Live-Musik auf mehreren Bühnen, das Johanniter-Café im Kloster sowie das große Kinderfest am Thie mit Clownin Lilly Locke und weiteren Attraktionen haben am Sonnabendnachmittag das Stadtfest-Publikum begeistert. Abends stehen als Top-Acts die Jetlags am Thie und Groovetop am Rathaus auf der Bühne.