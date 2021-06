Barsinghausen

Die Barsinghäuser Christdemokraten setzen bei der Kommunalwahl am 12. September auf eine Mischung von altbewährten Kräften und neuen Gesichtern. Acht der zurzeit 13 Ratsmitglieder der CDU bewerben sich erneut um ein Ratsmandat. Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Neddermeier, Ingeborg Becker und Monika Senft treten dagegen nicht wieder an, ebenso wie Eva Runge und Lothar Ebeling, die im Laufe der Legislaturperiode von anderen Parteien und Wählergruppen in die CDU-Fraktion gewechselt waren.

Der CDU-Stadtverband hat seine Aufstellungsversammlung für die Wahllisten in den beiden Barsinghäuser Wahlbereichen wegen der Corona-Beschränkungen am Donnerstagabend auf dem Egestorfer Sportplatz an der Ammerke ausgerichtet. Bei zeitweise strömendem Regen fanden die Mitglieder Schutz unter dem Dach der Zuschauertribüne.

34 Personen treten an

Die Christdemokraten haben diesmal darauf verzichtet, die maximal mögliche Anzahl von jeweils 22 Kandidatinnen und Kandidaten in den beiden Wahlbereichen zu nominieren. Im Wahlbereich I (Alt-Barsinghausen, Kirchdorf, Teile von Egestorf) treten 16 Männer und Frauen für die CDU an, im Wahlbereich II (östliche Teile von Egestorf, 15 weitere Ortsteile) sind es 18 Personen. Einige Bewerber hätten kurzfristig doch noch abgesagt, berichtete CDU-Stadtverbandsvorsitzender Michael Kowalski. Es gebe auf den Listen aber auch keine reinen Zählkandidaten. „Alle, die jetzt dabei sind, sind ernsthaft dabei.“

Das Wahlziel für September ist nach Kowalskis Worten eindeutig: „Wir wollen die stärkste Kraft in Barsinghausen werden.“ Auch wenn der Bundestrend aktuell nicht so förderlich sei, sei die Barsinghäuser CDU „gut gerüstet“, um das Ziel zu erreichen.

Erfahrene Kräfte stehen weit vorne

Im Wahlbereich I geht die CDU mit Professor Roland Zieseniß (Nordgoltern) als Spitzenkandidat ins Rennen, der im vergangenen Jahr die Barsinghäuser Bürgermeisterwahl in der Stichwahl verloren hatte. Im Wahlbereich II ist Parteichef Kowalski Spitzenkandidat. Auf den vorderen Listenplätzen setzt die CDU vor allem auf ihr erfahrenes politisches Personal. Im Wahlbereich I sind dies Lilli Bischoff, der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, und der langjährige Stadtverbandsvorsitzende Gerald Schroth.

Diese CDU-Mitglieder treten im Wahlbereich I (Barsinghausen, Kirchdorf, Teile Egestorf) zur Kommunalwahl an. Quelle: Andreas Kannegießer

Im Wahlbereich II sind der stellvertretende Bürgermeister Max Matthiesen und der langjährige Ratsherr Bernd-Konrad Bohrßen wieder vorne mit dabei. Recht gute Chancen auf einen Einzug in den Rat als Neueinsteiger haben auch Ulrich Nitschke und Thordis Nüsse (Plätze 5 und 6 im Wahlbereich I) sowie die Bantorferin Esther Bruns (Platz 3 im Wahlbereich II), Holger Blanke (Platz 5) und Tom Struß (Platz 6). Er ist mit 27 Jahren zugleich der jüngste unter den aussichtsreich platzierten Kandidaten.

Diese CDU-Mitglieder treten im Wahlbereich II (Teile Egestorf und 15 weitere Ortsteile) zur Kommunalwahl an. Quelle: Andreas Kannegießer

37 CDU-Mitglieder waren bei der Versammlung stimmberechtigt. Für den Wahlbereich I wurden fünf ungültige Stimmzettel abgegeben, sodass alle Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 30 und 32 Stimmen erhielten. Im Wahlbereich II gab es 35 bis 37 Stimmen für die Bewerber. Insgesamt kandidieren neun Frauen und 25 Männer auf den beiden CDU-Listen.

Partei arbeitet an Programm

Die CDU arbeitet noch an ihrem Kommunalwahlprogramm, das demnächst in einer weiteren Mitgliederversammlung vorgestellt und zur Abstimmung gestellt werden soll. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Parteichef Kowalski. Max Matthiesen gab erste Einblicke in die Schwerpunkte des Programms. „Die CDU Barsinghausen steht für Sicherheit, indem wir den Bürgern zur Seite stehen“, sagte er. Die CDU habe den Anspruch, Klimaschutz ganz praktisch umzusetzen, etwa durch die Förderung von Gewässerrandstreifen. Wirtschaft und Städtebau müssten weiterentwickelt werden – „aber mit Augenmaß“, wie Matthiesen betonte. Ziel müsse auch sein, nicht zu viele Flächen zu versiegeln.

Das sind die Ratskandidaten der Barsinghäuser CDU Wahlbereich I (Alt-Barsinghausen, Kirchdorf, Teile von Egestorf): Listenplatz 1: Professor Roland Zieseniß; Platz 2: Lilli Bischoff; Platz 3: Tilman Kuban; Platz 4: Gerald Schroth; Platz 5: Ulrich Nitschke; Platz 6: Thordis Nüsse; Platz 7: Eckhardt Würsig; Platz 8: Jens Bleckmann; Platz 9: Florentine Arndt; Platz 10: Matthias Jordan; Platz 11: Kilian Lange; Platz 12: Gunnar Neddermeier; Platz 13: Michael Bauer; Platz 14: Sebastian Rieger; Platz 15: Axel Gäfke; Platz 16: Nina Schwindling; Wahlbereich II (Teile von Egestorf und 15 weitere Ortsteile): Listenplatz 1: Michael Kowalski; Platz 2: Dr. Max Matthiesen; Platz 3: Esther Bruns; Platz 4: Bernd-Konrad Bohrßen; Platz 5: Holger Blanke; Platz 6: Tom Struß; Platz 7: Jork zur Horst; Platz 8: Lena Sager; Platz 9: Ralf Schumann; Platz 10: Werner Meier; Platz 11: Helmut Stolle; Platz 12: Marc-Oliver Steuernagel; Platz 13: Marion Stange; Platz 14: Marc Goihl; Platz 15: Wolfgang Zenkert; Platz 16: Nele Meyer; Platz 17: Birgit Hoffmeister; Platz 18: Peer Schroth.

Bundestagskandidat Tilman Kuban appellierte an seine Parteifreunde, den Wahlkampf offensiv zu führen. „Es ist Zeit, rauszugehen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagte er. „Wir sind die, die nach der Pandemie den Motor wieder zum Laufen bringen wollen.“

Von Andreas Kannegießer