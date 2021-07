Barsinghausen

Die Barsinghäuser CDU setzt bei der Kommunalwahl am 12. September auf Sieg. „Wir wollen stärkste Kraft im Rat werden, das muss unser Ziel sein“, sagte Ratsfraktionsvorsitzender Roland Zieseniß bei der Vorstellung des Kommunalwahlprogramms der Christdemokraten. Ihr Programm hat die CDU unter das Motto „Zukunft Barsinghausen – besser leben – wohnen – arbeiten“ gestellt. Das von einem größeren Team erarbeitete Wahlprogramm liegt in drei Versionen vor. Neben der 22-seitigen Langfassung gibt es auch eine dreiseitige Kurzversion, zusätzlich ist das Programm auch in leichter Sprache verfügbar. Es ist online auf der Seite cdu-barsinghausen.de abrufbar.

CDU will Gewerbeflächen ausweiten

Schwerpunkte setzen die Christdemokraten insbesondere bei den Themen Wirtschaft, Bildung, Umwelt, Jugend, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sowie Kultur. Die CDU möchte das Gewerbesteueraufkommen als eine der Grundlagen für stabile Kommunalfinanzen steigern. Die Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen sei vorhanden, sagte CDU-Ratsherr Gerald Schroth. Es gelte, „eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, auch unter ökologischen Aspekten“.

Handlungsbedarf in der City

Handlungsbedarf sieht die CDU auch für die Barsinghäuser Innenstadt, gerade angesichts der Folgen der Corona-Pandemie. Es seien schon zusätzliche Leerstände zu beklagen, sagte Schroth. Ziel müsse es sein, Menschen in die City zu bekommen. Es gelte, neue und innovative Konzepte für die Innenstadt zu finden. „Dabei müssen wir mit den Betroffenen intensiv diskutieren, um gute Lösungen zu finden.“

Wichtig aus Sicht der Christdemokraten sind auch Entwicklungsmöglichkeiten für die Ortsteile, die nach Schroths Worten „sehr wichtig für Barsinghausen“ sind. Viele junge Menschen fragten nach Bauplätzen vor Ort. „Dieser Eigenentwicklung wollen wir gerecht werden, damit junge Familien in den Ortsteilen bleiben können“, sagte Schroth.

„Die Umwelt ist ein wichtiges Gut, das wir pflegen und schützen müssen“, heißt es im CDU-Programm. „Wir wollen unsere grüne Stadt erhalten“, bekräftigte Zieseniß. Die CDU unterstütze die Nutzung regenerativer Energien jeder Art. „Die Windkraft muss aber in die Landschaft passen und im Einvernehmen mit den Bürgern entwickelt werden“, sagte er.

Längere Betreuungszeit in Grundschulen

Im Bildungsbereich steht die CDU hinter dem gewaltigen Investitions- und Neubauprogramm für die Schulen im Stadtgebiet, das der Rat in dieser Legislaturperiode beschlossen hat. Bildung sei die Grundvoraussetzung für die Zukunft, betonte Zieseniß. Wichtig ist der Partei, dass alle Grundschulen im Stadtgebiet erhalten bleiben und gute Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten bieten. „Die Ausdehnung der Betreuungszeiten ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagte die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Christiane Bohrßen. Dasselbe gelte für die Bert-Brecht-Schule, die es unbedingt zu erhalten gelte. „Die Förderschule ist eine wichtige Säule unseres Bildungssystems in Barsinghausen“, heißt es im Programm.

Ehrenamtsbeauftragter auf Wunschliste

Das ehrenamtliche Engagement ist aus Sicht der CDU „von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft“, wie Zieseniß sagte. Besondere Schwerpunkte seien dabei der Sport und die Feuerwehren als teilweise einzige Vereine in den kleinen Ortsteilen. „Mit dem städtischen Sportstättenbedarfsplan muss es endlich vorangehen“, forderte der Fraktionsvorsitzende. Um das Ehrenamt zu entlasten, solle die Stadtverwaltung gegebenenfalls helfend eingreifen, findet die CDU. „Uns schwebt ein Ehrenamtsbeauftragter vor, der etwa bei bürokratischem Aufwand unterstützen kann“, sagte Bohrßen.

Die Christdemokraten möchten die Jugendarbeit weiter intensivieren. Ziel sei es, die Jugend noch besser in die politischen Entscheidungsprozesse zu integrieren. „Wir sind sehr traurig, dass es das Jugendparlament nicht mehr gibt“, sagte Zieseniß. Öffentliche Angebote der Jugendarbeit seien auch in den Ortsteilen wichtig, ergänzte Ratsherr Schroth.

Kulturfonds soll Verlässlichkeit schaffen

Um das kulturelle Angebot sowie Kulturinitiativen im Stadtgebiet zu stärken, wünscht sich die CDU künftig eine regelmäßige Förderung – etwa nach dem Vorbild der Sportförderung. Denkbar sei etwa die Schaffung eines Kulturfonds zu diesem Zweck, sagte Zieseniß. „Wir wollen Verlässlichkeit.“

Trotz ambitionierter Vorhaben will die CDU von ihren Grundsätzen auch künftig nicht abweichen: „Wir stehen für eine solide Finanzpolitik“, betonte Zieseniß. „Wir wollen Projekte finanzieren, ohne Schulden auf Kosten der nächsten Generationen zu machen.“

Im Kommunalwahlkampf setzen die Christdemokraten wieder auf eine begrenzte Anzahl großflächiger Bauzaunplakate, um die Riege der Bewerberinnen und Bewerber für den Rat bekannt zu machen. Ansonsten hofft die Partei, dass trotz wieder steigender Inzidenzzahlen Straßenwahlkampf möglich sein wird. „Überzeugen kann man vor allem im persönlichen Gespräch und nicht nur in den sozialen Medien“, sagte der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Hans-Joachim Werner.

Von Andreas Kannegießer