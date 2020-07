Barsinghausen

Der CDU-Stadtverband Barsinghausen setzt für die Bürgermeisterwahl im November auf Roland Zieseniß. Hinter die Kandidatur des 39-Jährigen haben die Mitglieder am Freitagabend im Zechensaal nun auch offiziell ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bei der Aufstellungsversammlung sprachen ihm insgesamt 64 stimmberechtigte CDU-Mitglieder in einer geheimen Wahl mit einer Quote von 98,4 Prozent ihr Vertrauen aus – bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung. „Die beiden übrigen Mitglieder werde ich auch noch überzeugen“, sagte Zieseniß unter tosendem Beifall nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Zieseniß präsentiert sich heimatverbunden

Der amtierende CDU-Regionsabgeordnete und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt hatte sich den Christdemokraten zuvor in seiner Bewerbungsrede noch einmal energisch und routiniert vorgestellt. Und zwar im Eiltempo: Nicht einmal neun Minuten benötigte der 39-jährige Familienvater, promovierte Wirtschaftswissenschaftler und selbstständige Agrarwirt aus Nordgoltern, um seine Eignung als Bürgermeisterkandidat zu untermauern.

Mit seiner politischen Erfahrung und seiner Kenntnis der Verwaltungsstrukturen habe er den Anspruch, Projekte umzusetzen, betonte Zieseniß. „Ich will gestalten, zuhören und Probleme für Barsinghausen lösen anstatt jahrelang darüber zu diskutieren“, sagte der 39-Jährige. Er hob deutlich seine Heimatverbundenheit hervor. Auch wenn er einen zweiten Wohnsitz in Wunstorf habe: „ Barsinghausen ist meine Heimat, hier bin ich tief verwurzelt, hier lebe ich und hier gehöre ich hin.“

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses erheben sich die CDU-Mitglieder im Zechensaal, um Roland Zieseniß zu gratulieren. Quelle: Ingo Rodriguez

Wichtigstes Ziel: Ausbau der Kita-Plätze

In seiner Vorstellung brachte Zieseniß auch seine wichtigsten Ziele unter: Er will als Bürgermeister den Wohnungsbau und die Infrastruktur weiterentwickeln, ehrenamtliche Strukturen fördern, aber auch Themen wie Sicherheit und Ordnung nicht vernachlässigen. Ein besonderer Schwerpunkt ist für Zieseniß jedoch der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze.

Für eine familienfreundliche Stadt und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei es dringend erforderlich, ausreichend Kita-Plätze anzubieten, sagte Zieseniß. Künftig müsse deshalb der Planungsprozess dem Bedarf angepasst werden. „Seit der Abschaffung der Gebühren nutzen Eltern einfach mehr die Betreuungszeiten.“ Trotzdem müsse jedes Kind einen Platz bekommen können. „Um trotzdem später mögliche Überkapazitäten zu vermeiden, könnten zum Beispiel mobile Bauten genutzt werden“, sagte der 39-Jährige.

Der CDU-Stadtverband Barsinghausen hat Roland Zieseniß offiziell als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominiert. Für den 39-Jährigen votierten im Zechensaal 98,4 Prozent der Mitglieder.

Zieseniß will als Rathauschef aber auch die lokale Wirtschaft unterstützen. „Auch, wenn die Probleme der Stadt leider in diesen schwierigen Zeiten größer werden und die Finanzen nicht rosig sind“, räumte er ein. Deshalb sei es wichtig, dass Barsinghausen einen kompetenten Bürgermeister bekomme, der über politische Erfahrung verfüge und sich sowohl mit den urbanen als auch mit den ländlichen Strukturen auskenne, sagte Zieseniß. Diese Voraussetzungen bringe er alle mit.

Zieseniß entspricht dem Wunschprofil des Stadtverbandes

Der Stadtverbandsvorsitzende Michael Kowalski hatte zu Beginn der Veranstaltung eingeräumt, dass zunächst „guter Rat teuer war“, als der amtierenden Rathauschef Marc Lahmann seinen Verzicht auf eine Kandidatur bekanntgegeben habe. Nach einer intensiven Suche sei jedoch mit Zieseniß ein Kandidat gefunden worden, der alle Anforderungen erfülle: „In Barsinghausen verwurzelt, wirtschaftlich und sozial kompetent, mit langer kommunalpolitischer Erfahrung und Kenntnis der Verwaltungsstrukturen – und mit einer überzeugenden Persönlichkeit.“

Keine Werbegeschenke im Wahlkampf

Nach seiner Wahl rief Zieseniß die Christdemokraten auf, ihn im Wahlkampf zu unterstützen. Der Nominierte kündigte an, auf teure Werbegeschenke zu verzichten und die eingesparten Kosten stattdessen an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Dort werde das Geld gerade in der Corona-Krise dringender benötigt als für Kugelschreiber und Chips für Einkaufswagen.

Außerdem will Zieseniß auch nur mit wiederverwendbaren Werbeplanen um Stimmen kämpfen, auf hässliche Laternenplakate aber verzichten. „Wir werden unsere Informationen online verbreiten und mit vielen persönlichen Kontakten. Wir werden in die Dörfer gehen und für Probleme Lösungen anbieten“, sagte Zieseniß. Für Bürger ohne Internetanschlüsse sei es aber notwendig, auch einige Flyer zu verteilen.

Von Ingo Rodriguez