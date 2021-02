Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen kann ihr ehrgeiziges Programm zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in diesem Jahr fortsetzen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung liegt der Zuwendungsbescheid der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) für den Umbau von insgesamt sieben Haltestellen vor.

Barrierefrei umgebaut werden sollen in diesem Jahr vor allem Haltestellen entlang der Bundesstraße 65: die Haltestellen am Inselweg in Nordgoltern in beide Fahrtrichtungen, An der Windmühle in Wichtringhausen (ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen) und am S-Bahnhof in Bantorf auf beiden Fahrbahnseiten. Außerdem soll die Haltestelle vor der Grundschule in Groß Munzel nach den modernen Grundsätzen umgestaltet werden.

Nahverkehrsgesellschaft gewährt 75 Prozent Zuschuss

Die Stadt rechnet nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann mit Gesamtkosten in Höhe von 669.000 Euro für die sieben Haltestellen. Die LNVG hat eine Zuwendung von bis zu 502.000 Euro zugesagt, das entspricht einer Förderquote von 75 Prozent. Darüber hinaus erhält die Kommune laut Dettmann noch einen Zuschuss in Höhe von bis zu 50.000 Euro aus dem ÖPNV-Förderprogramm des Landes Niedersachsen.

Die Stadt Barsinghausen hatte 2010 damit begonnen, die Haltestellen im Stadtgebiet nach und nach gemäß der Kriterien für weitgehende Barrierefreiheit umzubauen. Dazu gehören stets die Anhebung der Bordsteinhöhe, der Einbau von Leitelementen im Bodenpflaster –vor allem für sehbehinderte Menschen – und die Aufstellung moderner, gläserner Wartehäuschen.

Bislang hat die Stadt rund 90 von insgesamt 220 Bushaltestellen in den 18 Ortsteilen entsprechend umgebaut. Beim Anteil von barrierefreien Haltestellen liegt Barsinghausen damit im Regionsvergleich auf Platz drei hinter Hannover und Garbsen.

Von Andreas Kannegießer