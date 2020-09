Spannende Spiele draußen in der Natur, gemütliche Brettspiele drinnen, eine Nachtschwärmer-Aktion zur Klosterkirche: All das und noch viel mehr gibt es zum zweiten Mal bei der „Bunten Tüte“ für Kinder von der Kirchenregion Barsinghausen. Los geht es am 25. September mit einem Outdoor-Event in den Bördedörfern.