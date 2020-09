Barsinghausen

Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin von Barsinghausen? Um die fünf Kandidaten besser kennenzulernen, hatte der FDP-Stadtverband mit seinem Vorsitzenden Norbert Wiegand am Freitagabend zu einer Veranstaltung in den Zechensaal eingeladen. Nadin Quest (Grüne), Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (parteilos), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß ( CDU) stellten sich dabei auch den Fragen der Einwohner.

Eine ganze Reihe an Themen klopfte zunächst aber die FDP ab. Inwieweit bräuchten die Stadtwerke neue Geschäftsfelder? So richtig festlegen mochte sich zu diesem Punkt niemand. „Die Stadtwerke sind prima ausgelastet. Ich habe da mal gearbeitet. Ich weiß, wovon ich spreche“, sagte Pardey. Schünhof und Quest nannten die E-Mobilität, Holtgreve den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Zieseniß die Windenergie.

Die Bürger konnten die Kandidaten direkt befragen. Quelle: Janna Silinger

Relativ einheitliche Antworten

Welche Wirtschaftszweige müssen gestärkt werden? „Wenn ich Bürgermeister bin, habe ich einen Wirtschaftsförderer. Das wird der richtige Mann sein“, meinte Pardey. Quest sprach sich für Co-Working-Spaces und Start-ups aus. Holtgreve schwebt ein Outletcenter vor, und Schünhof sprach davon, Fördertöpfe zu nutzen, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten und so Industrie anzuziehen. Zieseniß will in die Werbung investieren.

Weiter ging es mit Themen wie E-Mobilität und Digitalisierung. Wobei relativ einheitlich geantwortet wurde. E-Mobilität müsse als Übergangslösung gefördert, Digitalisierung zunächst im Bereich der Schulen und im Rathaus vorangebracht werden, finden alle Bürgermeisterkandidaten. Beim Verbot von Schottergärten gehen die Meinungen etwas auseinander. Nur Grünen-Kandidatin Quest und UWG-Kandidat Holtgreve sprachen sich klar für ein solches Verbot aus. Die anderen wollen Steingärten nicht rigoros verbieten und setzen eher auf Überzeugungsarbeit. Auch Ausgleichszahlungen wären vorstellbar.

Die Jugend kommt zu kurz

Die Bürger stellten in der Diskussion eher persönliche Fragen, die konkret das eigene Lebenssituation der Kandidaten betreffen. So bemängelt eine Besucherin etwa, ihr komme das Thema Jugend viel zu kurz. Sie habe eine 14-jährige Tochter und wolle wissen, wie sie es dieser schmackhaft machen könne, ihr Taschengeld in Barsinghausen zu lassen, statt bei jeder Gelegenheit nach Hannover zu fahren.

Den Dialog mit den Jugendlichen suchen, herausfinden, was diese sich wünschen und dann handeln, waren sich Quest, Holtgreve und Schünhof einig. Pardey schlug vor, ein Jugendcafé an der Wilhelm-Stedler-Schule zu bauen. „Dafür würde ich mich einsetzen.“ Zieseniß sprach von einem strukturellen Problem. „Die Angebote für Jugendliche sind ausbaufähig“, räumte er ein. Aber Barsinghausen werde nie mit Hannover konkurrieren können, sagte er ehrlich.

Heimatmuseum für Barsinghausen ?

Der CDU-Kandidat stand auch bei der Frage eines Bürgers, ob sich die Bürgermeisterkandidaten für Personal eines Stadtarchivs einsetzen würden, mit seiner Antwort alleine da. Er sei eher dagegen, sagte Zieseniß und fand: „Langfristig sollten Dokumente eh digitalisiert werden.“ Diese Ansicht stieß auf Unverständnis. Die einzigartige Geschichte Barsinghausens brauche nicht nur ein Archiv, sondern ein Heimatmuseum, fand eine Zuhörerin und erntete dafür kräftigen Applaus.

Weitere Fragen aus dem Publikum zielten auf Verkehrsprobleme, die Parkplatzsituation in der Innenstadt und den Erhalt der Freiflächen in Richtung des Deisters ab. „Das Thema Ökologie kommt mir heute viel zu kurz“, bedauerte eine Bürgerin am Ende an Wiegand gerichtet. „Ich habe mir heute Nacht nichts anderes vorgenommen, wir können weitermachen“, bot dieser an.

