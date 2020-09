Barsinghausen

Wer wird ab Januar 2021 neues Barsinghäuser Stadtoberhaupt? Beim ersten öffentlichen Aufeinandertreffen der fünf Bürgermeisterkandidaten am Donnerstagabend haben alle recht souverän die Chance genutzt, sich vor größerem Publikum zur Wahl zu empfehlen. Bei der vom Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen im Zechensaal ausgerichteten Podiumsdiskussion blieben harte verbale Auseinandersetzungen allerdings aus. Stattdessen setzten Nadin Quest (Grüne), Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (parteilos), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß ( CDU) durchweg eher auf leise Töne.

Thematische Schwerpunkte gesetzt

Der Stadtmarketingverein hatte das Themenspektrum des Abends von vornherein auf wenige Schwerpunkte begrenzt: Wie könnte der Wirtschaftsstandort Barsinghausen gestärkt werden?, wollte Moderator Hendrik Mordfeld von dem Bewerberquintett wissen. Wie sollen sich – unter dem Motto „ Barsinghausen hoch 18“ – vor allem die Ortsteile in den nächsten beiden Jahrzehnten entwickeln, und was kann ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ohne Mehrheit im Rat und ohne üppige Finanzkraft der Stadt überhaupt schaffen?

Wegen der Corona-Beschränkungen verfolgen nur gut 60 Gäste im Zechensaal die Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten. Quelle: Andreas Kannegießer

Echte Überraschungen in der Diskussion gab es wenige. Am ehesten sorgten dafür noch die beiden unabhängigen Kandidaten: Alfons Holtgreve möchte ein Outlet-Center in Barsinghausens Stadtmitte ansiedeln und kann sich dafür auch das leer stehende Fachwerkhaus am Thie vorstellen. Sehr deutlich machte Holtgreve zudem, dass er von Parteien wenig hält. „Das Parteiengeflecht sollte nicht mehr diesen Stellenwert haben“, sagte er. Wolfgang Pardey dagegen wünscht sich einen kostenlosen Nahverkehr in Barsinghausen, um so die Ortsteile besser an die Kernstadt anzubinden.

Größere Fußgängerzone als Ziel

Beim Ausblick auf die künftige Wirtschaftsentwicklung zeichnete Roland Zieseniß die Vision von einer Erweiterung der Fußgängerzone auf die Straße Volkers Hof, um die Innenstadt zu stärken. „Die ist nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird“, sagte er. Henning Schünhof plädierte dafür, auch in Barsinghausen verstärkt auf Digitalisierung und die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung zu setzen. „Das Internet ist das Tor zur Welt“, sagte er. Nadin Quest könnte sich vorstellen, ein sogenanntes Innovationsquartier zur Förderung von Start-ups und anderen modernen Betrieben nach Barsinghausen zu holen. „Nicht nur eine Großstadt kann cool und hipp sein“, sagte sie.

Einig sind sich alle Kandidaten, dass ein hauptamtlicher Wirtschaftsförderer dringend benötigt wird, um den Standort Barsinghausen voranzubringen. Auch gegen die geplante Ansiedlung eines Einkaufszentrums mit Supermarkt an Volkers Hof gab es keinen Widerspruch.

Mehr Gemeinschaftshäuser und Dorfcafés?

Wie sollen die Kernstadt und insbesondere die Ortsteile sich in den nächsten Jahren entwickeln? „Wir müssen uns um Wohnraum bemühen, der bezahlbar und altersgerecht ist“, sagte Zieseniß. Auch in den Ortsteilen müssten jeweils kleinere Bauflächen vorgehalten werden, damit Menschen vor Ort wohnen bleiben könnten – und die Kinderbetreuung müsse ausgebaut werden. Sozialdemokrat Schünhof strebt sehr ähnliche Ziele an: den Erhalt der Infrastruktur mit Schulen und Kitas in den Ortsteilen und die Möglichkeit zur baulichen Eigenentwicklung. Er mahnte zudem ein neues Verkehrskonzept „mit Elektromobilität als Brückentechnologie“ an.

Holtgreve setzt auf eine Stärkung der Vereine und des Ehrenamtes vor Ort – und auf die schnellere Umsetzung von Ratsbeschlüssen. Als Negativbeispiel nannte er den „vor fast zehn Jahren“ beschlossenen, aber noch immer nicht realisierten Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule. Pardey möchte in möglichst vielen Ortschaften Dorfgemeinschaftshäuser oder Dorfcafés wie in seinem Heimatort Eckerde etablieren. „Das hat sich bewährt“, sagte er. Nadin Quest verwies darauf, dass es kein einheitliches Entwicklungsmuster für alle Ortsteile geben könne, stattdessen müssten diese individuell betrachtet werden. Sie könne sich Zukunftsworkshops vor Ort vorstellen. „Da müssten alle Altersgruppen einbezogen werden.“

Pardey : Bin ein Überraschungsei

Alle fünf Bewerber gaben sich optimistisch, gegebenenfalls auch ohne Mehrheit des Rates hinter sich im Bürgermeisteramt etwas bewegen zu können. „Wenn man keine Mehrheit hat, muss man sich eine holen“, sagte Pardey und kündigte an, Kompromisse schließen zu wollen. Holtgreve erneuerte seine Kritik an den Verhältnissen. Viele Projekte würden unnötigerweise nur wegen der Mitgliedschaft in unterschiedlichen Parteien zerredet, erläuterte er. Wenn nicht genug Geld da sei, müsse das Ehrenamt noch stärker gefördert werden.

Das Bürgermeisteramt ohne Mehrheit hinter sich sei „eine Herausforderung“, sagte Quest. Dann gelte es, Gespräche frühzeitig zu suchen, zu verhandeln und Kompromisse zu finden. Angesichts der drohenden Finanzprobleme seien „kreative Lösungen“ gefragt. Sozialdemokrat Schünhof zeichnete das Bild eines Bürgermeisters, der „neutral moderierend“ und mit einem kooperativen Führungsstil wirken solle. Es gelte, dem Personal der Verwaltung zu vertrauen. „Rat und Bürgermeister sollten Partner sein, um die Stadt gemeinsam voranzubringen“, forderte Roland Zieseniß. Es gelte, das zuletzt angespannte Verhältnis zu verbessern. „Ich will ein neutraler, souveräner Ansprechpartner für alle sein.“

„Warum sollten die Bürger Sie wählen?“, fragte Moderator Mordfeld das Quintett. „Weil ich ein echtes Überraschungsei bin und viele Dinge anders angehen und betrachten werde als die anderen“, antwortete Pardey. Holtgreve verwies auf seine 30-jährige Berufserfahrung, die „zu guten Entscheidungen beitragen kann“. Weil sie auch der Jugend eine Stimme geben und verbindliche Standards im Bereich Klima- und Naturschutz durchsetzen werde, sagte Quest. Weil er die Stadt umweltfreundlicher und verkehrssicherer und die Verwaltung zum Dienstleister machen wolle, argumentierte Schünhof. Zieseniß führte ins Feld, dass er zugleich jung und erfahren, bodenständig und gut ausgebildet sei und das Amt „mit Herz und Verstand“ zu führen gedenke.

Schnellfragerunde: Henning Schünhof (von links), Wolfgang Pardey, Alfons Holtgreve, Nadin Quest und Roland Zieseniß müssen schnell entscheiden, ob sie die Nein- oder die Ja-Karte in die Höhe recken. Quelle: Andreas Kannegießer

Eine Stimme für die Moschee

Kleine Überraschungen im Veranstaltungsverlauf bereiteten mehrere Schnellfragerunden dem Kandidatenfeld, bei denen es galt, gleichzeitig eine „Ja“- oder eine „Nein“-Antwortkarte in die Höhe zu strecken. „Sind die Corona-Maßnahmen angemessen?“, wollten die Veranstalter etwa wissen (fünfmal „Ja“). Bei der Frage „Ist es Zeit für die erste Moschee in Barsinghausen?“ flogen vier Nein-Karten in die Höhe – nur Nadin Quest entschied sich nach kurzem Zögern für ein „Ja“.

