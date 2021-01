Barsinghausen

Als Bürgermeister Marc Lahmann vor acht Jahren sein Amt als Stadtoberhaupt antrat, steckte Barsinghausen finanziell in der Klemme. Das Defizit im Haushalt lag bei 13,5 Millionen Euro. Liquiditätskredite in zweistelliger Millionenhöhe hatten sich aufgehäuft, damit die Stadt ihre alltäglichen Ausgaben bezahlen konnte. Inzwischen ist die Situation eine ganz andere: Die Stadt Barsinghausen erwirtschaftet seit Jahren unablässig Überschüsse, inzwischen ist sogar eine üppige Rücklage in Höhe von fast 40 Millionen Euro vorhanden.

Angesichts dieser Entwicklung verwundert es nicht, dass der in wenigen Tagen ausscheidende Bürgermeister im Rückblick die Haushaltssanierung als eines der zentralen Projekte seiner Amtszeit betrachtet. Insgesamt blicke er „mit Genugtuung und Stolz“ auf seine Tätigkeit zurück, sagt Lahmann.

„Stadt ist besser aufgestellt“

Der finanzielle Aufschwung der Kommune ist wesentlich dem sogenannten Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen zu verdanken, der 2013 geschlossen wurde. Im Gegenzug für eine Finanzspritze von mehr als 12 Millionen Euro musste sich die Kommune zu teilweise schmerzhaften Einschnitten bei ihren Ausgaben verpflichten. Lahmann ist überzeugt davon, dass der Weg damals der richtige war. Bereits in seiner Zeit als Erster Stadtrat und Kämmerer habe er „Überzeugungsarbeit geleistet“ für „diese Gemeinschaftsanstrengung von Politik und Verwaltung“, erinnert er sich. Er halte es für verkehrt, Schulden einfach laufen zu lassen, betont Lahmann. „Jede Generation muss das, was sie sich leisten will, selbst aufbringen.“

Meilenstein der Amtszeit: Im Februar 2013 unterzeichnen Bürgermeister Marc Lahmann (von links), der damalige Innenminister Uwe Schünemann und der stellvertretende Leiter der Kommunalaufsicht der Region Hannover, Hilmar Jagst, den Zukunftsvertrag zur Entschuldung der Stadt Barsinghausen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Nach den Worten des scheidenden Bürgermeisters hat sich Barsinghausen nicht nur finanziell, sondern auch in vielen weiteren Bereichen in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. „Die Stadt ist deutlich besser aufgestellt als vor zehn Jahren.“ Entgegen früherer Prognosen ist die Einwohnerzahl nicht gesunken, stattdessen befindet sich die Deisterstadt auch dort auf einem stetigen Wachstumskurs. Aus Sicht von Lahmann ist das nicht zuletzt ein Ergebnis der städtebaulichen Anstrengungen und der Gewerbeansiedlungen in der jüngeren Vergangenheit.

Hochachtung vor dem Ehrenamt

„Wir haben immer auf die Bedarfe von Firmen reagiert“, sagt Lahmann. Das Ergebnis sei die Ansiedlung vieler sehr innovativer Unternehmen wie etwa Laverana und zuletzt Volkswagen. Städtebaulich rechnet es sich Lahmann selbst mit zu, dass die sogenannte Innenverdichtung – insbesondere in der Nordstadt, aber auch anderswo – in Gang gekommen ist. „Ich wollte nicht so viele Neubaugebiete auf der grünen Wiese“, sagt der Bürgermeister. Stattdessen sei viel Hinterbebauung geschafft worden. „Das hat die Nordstadt aufgewertet.“ Auch unter ökologischen Gesichtspunkten sei es richtig gewesen, so zu handeln. Gelohnt haben sich nach Lahmanns Einschätzung die Anstrengungen bei den beiden städtebaulichen Sanierungsprojekten. „Die Stadt hat jetzt ein deutlich moderneres Gesicht.“

Sehr am Herzen liegen dem scheidenden Stadtoberhaupt die ehrenamtlichen Strukturen in der Stadt, vor allem in den Feuerwehren und den Sportvereinen. „Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die viel von ihrer Freizeit opfern“, sagt Lahmann. Es sei „gut angelegtes Geld“, wenn die Stadt versuche, alle 17 verbliebenen Ortsfeuerwehren zu erhalten.

Viel Lob für Stadtbedienstete

Viel Lob verteilt der Bürgermeister im Rückblick an die Bediensteten der Stadtverwaltung für deren Engagement auch in schwierigen Zeiten. Beispielhaft nennt er die Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als die Stadt binnen sehr kurzer Zeit Unterkünfte und Betreuung für zahlreiche Zuwanderer schaffen musste. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich damals sehr beeindruckt, weil sie ohne mit der Wimper zu zucken an den Wochenenden gearbeitet und Überstunden angehäuft haben – und das über Monate hinweg“, sagt Lahmann. „Dieser Einsatz verdient großen Respekt.“ Ähnlich einschneidend sei auch die Corona-Krise gewesen, in der die Stadtbediensteten ebenfalls viel geleistet und bewältigt hätten. „Ich bin stolz darauf“, betont Lahmann.

Marc Lahmann verlässt das Barsinghäuser Rathaus nach acht Amtsjahren als Bürgermeister ein wenig wehmütig. Die vielen Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen werden ihm fehlen, sagt er. Quelle: Andreas Kannegießer

Eine Herkulesaufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist, ist die Schaffung zahlreicher neuer Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet, um die sprunghaft gestiegene Nachfrage von Eltern zu befriedigen. „Trotz viel Kritik haben wir auch viel geschafft“, sagt Lahmann. Von 1020 Betreuungsplätzen zu Beginn seiner Amtszeit werde die Zahl auf 1711 steigen, wenn alle im Bau befindlichen Einrichtungen am Start seien.

Infrastruktur: Modernisierung sollte schneller gehen

Auch Misserfolge hat es in den vergangenen Jahren unter seiner Regie gegeben, wie Lahmann rückblickend feststellt. So sei die Sanierung des City-Centers mit der Ansiedlung eines Vollsortimenters nicht gelungen, bedauert der Bürgermeister. Immerhin gebe es inzwischen ein neues Konzept für das City-Center mit neuen Wohngebäuden im rückwärtigen Bereich. „Das ist ein Weg, der zukunftsgerichtet ist.“

Bei der Modernisierung der Infrastruktur in Barsinghausen – also etwa der Schul- und Kindergartengebäude und der Straßen – wäre er „gern schneller vorangekommen“, wie Lahmann sagt. „Aber angesichts der Personallage war vieles einfach nicht früher umzusetzen.“

Der scheidende Verwaltungschef hadert zugleich mit einigen Entscheidungen der Politik in der jüngeren Vergangenheit. Kritisch beurteilt er etwa die Freigiebigkeit des Rates bei manchen Beschlüssen zum aktuellen Doppelhaushalt. „Barsinghausen verlässt damit den Weg der finanziellen Solidität. Die Stadt lebt bald von ihren Rücklagen.“

Manche Angriffe unter der Gürtellinie

Für falsch hält Lahmann auch die Entscheidung der Politik, dringend benötigte neue Verwaltungsbüros nicht in das Gebäudeensemble der neu zu bauenden Wilhelm-Stedler-Schule zu integrieren. Mehrkosten in Millionenhöhe seien die Folge. Auch die Zukunft der Wasserversorgung in Barsinghausen hätte der Bürgermeister gern in andere Bahnen gelenkt. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoller gewesen, einen Versorgungsverbund mit benachbarten Unternehmen herzustellen. Auf diese Weise hätten die hohen Fixkosten der Wassererzeugung besser verteilt werden können. Nun sei stattdessen mit jährlich steigenden Wasserpreisen zu rechnen. „Da hat Barsinghausen eine Chance vertan.“

Nicht zuletzt die Diskussion um die Wasserversorgung und die Zukunft der Stadtwerke hat auch immer wieder zu harten Auseinandersetzungen mit Teilen der Politik geführt. Er sei Konfrontationen nicht aus dem Weg gegangen und habe ein „dickes Fell“, sagt Lahmann. „Das gehört zur Demokratie dazu.“ Rückblickend kritisiert er allerdings, dass manche Angriffe „völlig unterhalb der Gürtellinie“ mit teilweise persönlichen Verleumdungen geführt worden seien. „Diese Art geht überhaupt nicht.“

Bilanz im Urteil der Ratsfraktionen fällt zwiespältig aus Bei den Fraktionen und Wählergruppen im Barsinghäuser Rat fällt das Urteil über die Amtszeit von Bürgermeister Marc Lahmann naturgemäß unterschiedlich aus. SPD-Fraktionssprecher Peter Messing, dessen Partei sich oft besonders intensiv mit Lahmann gerieben hatte, möchte eigentlich nun lieber „den Blick nach vorn richten“. Er wünsche sich künftig, dass Ratsbeschlüsse „zügig auch dann ausgeführt werden, wenn sie dem Bürgermeister nicht gefallen“, sagt er. Das gelte insbesondere für den Neubau des Wasserwerks und der Wilhelm-Stedler-Schule. Besser als unter Lahmanns Regie könne die Zusammenarbeit mit der Region und die Außendarstellung der Stadt laufen, lässt Messing durchblicken. Kerstin Beckmann von der Wählergruppe Aktiv für Barsinghausen (AFB) lobt, dass Lahmann die Stadt mit dem Konsolidierungsprogramm wieder auf gesunde Füße gestellt und diesen Kurs „fachkompetent und sehr engagiert verfolgt“ habe. Die Stadt sei für Zukunftsaufgaben sehr viel besser gerüstet als vor Lahmanns Amtszeit, betont Beckmann. „Chapeau und Dankeschön!“ Ähnlich argumentiert auch FDP-Ratsherr Fred Wellhausen. Marc Lahmann übergebe die Stadt in finanziell solidem Zustand. „Das war das wichtigste Wirken seines Handelns“, sagt Wellhausen. Bei verschiedenen Projekten dagegen wäre „noch mehr Kommunikation mit den Bürgern vermutlich hilfreich gewesen“, urteilt der Freidemokrat. Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Röver würdigt ebenfalls Lahmanns Rolle bei der Haushaltssicherung und der Bewältigung der Corona-Krise, etwa mit einer Arbeitsgruppe. Zugleich attestiert der Grüne dem Bürgermeister aber auch „einen hierarchischen Führungsstil und mangelnde Teamarbeit“. Zudem sei er statt vermittelnd oft polarisierend aufgetreten „und zeigte wenig Empathie“. Aus Sicht der UWG-Fraktion gehört zu Lahmanns größten Leistungen neben der Haushaltskonsolidierung die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Davon habe der Bürgermeister den Rat überzeugen können, urteilt UWG-Fraktionsvorsitzender Markus Neugebauer. Beim Neubau des Wasserwerks habe Lahmann der Stadt dagegen keinen guten Dienst erwiesen und das Projekt „unnötig verschleppt“. Ähnlich fällt auch die Kritik der AfD-Fraktion aus. Die vergangenen fünf Jahre seien geprägt gewesen von Lahmanns „obstruktivem Agieren den Stadtwerken gegenüber“, sagt AfD-Fraktionsvorsitzender Michael Siedler-Borker. Bis zur Fertigstellung des neuen Wasserwerks sei dadurch die zuverlässige Wasserversorgung der Stadt gefährdet. Die CDU-Fraktion äußerte sich auf Anfrage nicht zur Amtszeit des Bürgermeisters.

Vermissen wird Lahmann nach dem Ende seiner Amtszeit die vielen Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, wie er sagt. „Ich bin gern zu Geburtstagen und Jubiläen gegangen“, erinnert er sich. Er habe stets mit allen gut kommunizieren können. „Alle Menschen sind genauso wichtig, das wollte ich stets rüberbringen.“

Keine Abschiedsfeier geplant

In den letzten Tagen seiner Amtszeit will Lahmann seinen Nachfolger Henning Schünhof ein wenig einarbeiten und über die wichtigsten laufenden Vorhaben informieren. „Ich werde außerdem persönliche Gespräche führen mit Menschen, mit denen ich besonders gut zusammengearbeitet habe“, sagt der scheidende Bürgermeister. Eine Abschiedsfeier wird es wegen der aktuellen Pandemie nicht geben. „Vielleicht später, wenn das wegen Corona wieder möglich ist.“ So wird er am Donnerstag, 21. Januar, dem vorletzten Arbeitstag im Rathaus, seine Amtskette in sehr kleinem Kreis an Schünhof übergeben.

Und dann? Lahmann wird in Hannover arbeiten und sich auch keine Pause nach dem Ende seiner Amtszeit gönnen. Wo sein künftiges Betätigungsfeld ist, will er erst sagen, sobald die letzten Formalien rund um die neue Aufgabe geklärt sind.

Von Andreas Kannegießer