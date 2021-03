Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bielefeld, die zu den ausgelastetsten in Deutschland gehört, soll viergleisig und für Tempo 300 ausgebaut werden, um das Rhein/Ruhrgebiet schneller mit Berlin zu verbinden und einen besseren Regionalverkehr zwischen Westfalen und Niedersachsen zu ermöglichen. Pläne für einen Ausbau gibt es seit Jahrzehnten. Die Munzeler Bürgerinitiative gibt es bereits seit 20 Jahren, weil so lange auch schon Ausbaupläne für die ICE-Trasse diskutiert werden. Bis der Korridor steht, kann es noch zwei Jahre dauern. Fünf denkbare Verlaufsvarianten hat das Verkehrsministerium aber bereits skizziert. Die nach Einschätzung der Munzeler Bürgerinitiative wahrscheinlichste Variante führt in weiten Teilen sehr dicht an der A 2 entlang. Das gesamte nördliche Stadtgebiet von Barsinghausen könnte betroffen sein.