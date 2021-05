Ostermunzel

Die Einwohner von Ostermunzel wollen nicht von ihrer Forderung abrücken, dass auch auf der Ortsdurchfahrt das Tempo dauerhaft auf 30 Stundenkilometer reduziert wird. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich vor allem Eltern, aber auch andere Anwohner aus Ostermunzel, zu einer kleinen Protestaktion getroffen. Passiert ist seitdem aber nichts, auch nicht nach der Fertigstellung der Grundsanierung der Mittelstraße. „Es war die Rede von einem Modellprojekt der Region, bei dem komplette Ortschaften Zone-30 werden. Ostermunzel war dort auch vorgeschlagen“, sagt Anwohner Jörg Bockhacker. Leider sei das gesamte Projekt dann aber ins Wasser gefallen. An der Idee der Temporeduzierung halten die Bürger aber fest.

Rund 60 Ostermunzeler aller Altersgruppen, darunter viele Kinder, sind am Freitagnachmittag erneut zusammengekommen, um nachdrücklich ihre Forderung nach einer Tempo-30-Zone zu bekunden. SPD-Ratsherr Ulrich Burkat ging auf die Umgestaltung der Mittelstraße ein. Auch wenn das Vorhaben alles in allem „sehr vernünftig“ geworden sei, gebe es Dinge, die nicht optimal seien.

„Wir wollen nicht erst noch Unfälle abwarten“

Burkat bekräftigte, dass er die von den Bürgern geäußerte Forderung unterstütze, in der Ortsdurchfahrt die maximale Geschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabzusetzen. Es gehe dabei um Umweltschutz, um Lärmvermeidung, aber in erster Linie um Sicherheit.

„Und das muss jetzt passieren. Wir wollen nicht erst noch fünf oder sechs Unfälle abwarten“, sagte ein junger Teilnehmer der Kundgebung. Diese Forderung sei schon mehrere Jahrzehnte alt. „Ich bin von Haus zu Haus gelaufen und habe Unterschriften gesammelt“, so Bockhacker. Eine Frau habe ihm erzählt, dass sie schon für Tempo 30 gekämpft habe, als ihr Kind noch in der Kita war. „Das Kind ist jetzt 18.“ Es sei nun an der Zeit für die 30er-Zone.

Um die Autofahrer zu sensibilisieren, wünscht sich die SPD eine dauerhafte Geschwindigkeitsmesstafel in Ostermunzel. „Die soll kurz hinter dem Ortsschild montiert werden“, sagte Burkat. Solche Apparate zeigten schnell Wirkung. Es sei auch möglich, die Daten auszuwerten und so gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten – etwa die Installation von Blitzgeräten. „Es wird vom Ordnungsamt ohnehin viel zu wenig geblitzt“, meint Bockhacker.

Sorge vor Unfällen ist nach wie vor groß

Da momentan die in Richtung Norden führende Dedenser Straße noch gesperrt ist, parken viele der Anwohner ihre Autos auf der Mittelstraße. „Das ist aber nicht der einzige Grund“, erklärte Bockhacker. Die Menschen würden absichtlich dort stehen, damit der durchfahrende Verkehr abbremsen müsse. „Leider soll auf einer Seite nun ein roter Fahrradschutzstreifen gezogen werden. Das ist zwar eine schöne Idee für die Radler, aber dann können dort keine Autos mehr parken“, gab er zu bedenken.

Zu dem Treffen war auch Bürgermeister Henning Schünhof gekommen. Er versicherte den Ostermunzeler Bürgern, ein Mitstreiter an ihrer Seite zu sein und sich für ihr Anliegen einzusetzen.

