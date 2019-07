Frauke Voskuhl, Geschäftsführerin der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land, kündigt ihren Abschied aus dem Berufsleben an und geht zum 1. September in den Ruhestand. Der Verbandsvorsitzende Torsten Kölle dankt Voskuhl für ihre Arbeit an der VHS-Spitze. Als Nachfolger kommt Kersten Prasuhn aus Loccum.