Kirchdorf

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kirchdorf ist am späten Sonnabendabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr erlitt bei dem Brand ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Feuer war aber bereits wenige Minuten nach der Ankunft der Einsatzkräfte gelöscht.

Brandursache ist vermutlich technischer Defekt

Wie Barsinghausens stellvertretender Stadtbrandmeister Henning Schünhof berichtet, war gegen 21.30 Uhr in einem Raum der Flüchtlingsunterkunft an der Max-Planck-Straße vermutlich wegen eines technischen Defektes an der Elektrik ein Brand ausgebrochen. Zu dem Einsatz rückten anschließend Rettungskräfte der Feuerwehren Barsinghausen, Kirchdorf, Egestorf und Langreder sowie die Polizei und ein Rettungsdienst aus.

Nach Auskunft des stellvertretenden Stadtbrandmeisters wurde von den insgesamt 34 gemeldeten Bewohnern der Unterkunft bei dem Brand nur eine Person nach dem Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Die Bewohner wurden laut Schünhof schon während des Feuerwehreinsatzes in einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände untergebracht.

Bewohner können in die Unterkunft zurückkehren

Vermutlich sei es für die Bewohner nach dem Abrücken der Rettungskräfte schon wieder möglich, in das dann gelüftete Asylbewerberheim zurückzukehren, teilte Schünhof mit. Lediglich das vom Brand betroffene Zimmer sei möglicherweise vorübergehend nicht bewohnbar. Notfalls sei es aber möglich, über den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Ersatzunterkünfte zu organisieren, sagte Schünhof gegen 22.30 Uhr nach dem Löscheinsatz.

Von Ingo Rodriguez