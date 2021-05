Barsinghausen

Die Rapsblüte im Calenberger Land ist in vollem Gange. Die leuchtende Farbe der Blütenblätter ist weithin sichtbar und verwandelt das Deistervorland scheinbar in einen bunten Flickenteppich aus Grün- und Gelbtönen. Unsere Leser Axel Mewes, Beate Krüger und Antje Egert-Rösner haben mit ihren Kameras besondere Blickwinkel und Lichtstimmungen rund um die Rapsfelder im Raum Barsinghausen eingefangen.

Eine knorrige Eiche wacht scheinbar über das benachbarte Rapsfeld. Quelle: Axel Mewes

Der Raps hat sich in diesem Jahr mit der Entwicklung schwer getan, wie das Landvolk Niedersachsen berichtet: Der April war deutlich zu kalt, sodass sich die volle Blütenpracht erst in den vergangenen wärmeren Tagen entwickelt hat – deutlich später als in vielen Vorjahren.

Gewitterstimmung über einem Rapsfeld im Barsinghäuser Deistervorland. Quelle: Beate Krüger

Der Winterraps ist bei Landwirten recht beliebt: Nach Getreide, Silomais und Kartoffeln rangiert die Ölfrucht auf Platz vier der Anbaufrüchte in Niedersachsen, auch wenn der Rapsanteil auf den schweren Böden im Deistervorland geringer ausfällt als im Landesdurchschnitt. Rapsschrot wird verfüttert, um das Vieh mit Proteinen zu versorgen. Außerdem wird aus Raps hochwertiges Öl gepresst.

Auch in der Dämmerung verlieren Rapsfelder nur wenig von ihrem zauberhaften Flair. Quelle: Antje Egert-Rösner

