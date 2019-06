Barsinghausen

Am Wegrand sind die Bäume mit Luftballons geschmückt. Wer sich auf den Weg zur Deister-Freilicht-Bühne macht, fühlt sich eingeladen. Der Grund für die bunte Dekoration im Wald: Der Verein Deister-Freilicht-Bühne Barsinghausen hatte wie jedes Jahr für den ersten Sonntag im Juni zu einem Tag der offenen Tür eingeladen und ließ die Besucher dabei hinter die Kulissen blicken.

Diese Möglichkeit nutzten mehrere hundert Menschen. Die Mitglieder des Vereins führten die vielen Gruppen über das Gelände. Dabei ging es von Station zu Station, wo es immer wieder Neues zu entdecken gab – und das sogar mit Knalleffekt.

Pyrotechnik gehört dazu

Oberhalb der Bühne hatte Ulf Tadje einen großen Tisch aufgebaut. Tadje ist der Pyro-Chef, also der Mann für alles was laut ist oder leuchtet. Er zeigte, wie schnell ein Buch Feuer fangen, sich Watte in Luft auflösen oder wie er mit einer Art Fernsteuerungspult eine Fontäne abbrennen lassen kann. Solche Effekte gehören zur Show, sind aber ungefährlich. „Wir müssen aber alle Effekte, die wir anwenden, vorher ausprobieren. Das ist ganz wichtig“, betonte Tadje. Wie sinnvoll Tests sind, zeigte sich vor einigen Jahren. „Bühnenknall klein“ lautete die Bezeichnung für einen bestellten Artikel, der dann ausprobiert wurde. „Der Knall wäre aber zu laut für Darsteller und Publikum gewesen“, erläutert Tadje. Darauf sei nach dem Test dann verzichtet worden.

Zu einem Theaterstück gehören natürlich außer den Effekten vor allem Bühnenbild, Requisite; Kostüme und Technik. Das Bühnenbild-Team um Alex Lask war am Tag der offenen Tür im Einsatz, um für den letzten Feinschliff zu sorgen. Am Sonnabend, 8. Juni, beginnt um 16 Uhr die Premiere des Stückes „La Cage aux Folles“ (Ein Käfig voller Narren). Noch sind Karten erhältlich, der Zuschauerraum hat für die 744 Plätze. Außerdem zeigt die Deister-Freilicht-Bühne in dieser Saison „Nach uns die Sintflut“ (ab 22. Juni) und „Des Kaisers neue Kleider (Premiere war im Mai). Der Verein hat 760 Mitglieder, 200 aktive davon sorgen auf, vor und hinter der Bühne für den reibungslosen Ablauf der Vorführungen.

Rund 1700 Kostüme im Fundus

Gerade bei drei parallel stattfindenden Stücken in einer Saison ist die Kostümfrage wichtig. Im Obergeschoss des an das Gelände angrenzende Spielerheim befinden sich alle wichtigen Materialien. „Wir kaufen nicht nur Kostüme, sondern leihen sie auch über Partner aus dem Freilicht-Bühnen-Verband. Da gibt es einen gegenseitigen Austausch“, sagt Kostümchefin Heike Karasch, die die Zahl der Kostüme auf 1700 schätzt.

Und wer entscheidet, was gespielt wird? „Wir vom Vorstand machen die Vorgabe, dass es eine gute Mischung sein muss. Drei Komödien sollten es also nicht sein“, sagt Malte Großestrangmann, zweiter Vorsitzender des Vereins. Die Meinungen von Darstellern und Regisseuren lasse man aber mit einfließen. „Am Ende haben wir sechs Stücke und einigen uns auf drei.“

Von Stephan Hartung