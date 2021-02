Nur recht wenige Autofahrer sind an den neuen Tempomessanlagen der Stadt Barsinghausen in Groß Munzel und Wichtringhausen deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Das hat eine erste Zwischenbilanz der Stadtverwaltung ergeben.

Mit der Messsäule an der Straße Auf dem Damm in Groß Munzel ist die Stadt Barsinghausen in die Tempomessung in eigener Verantwortung eingestiegen. Quelle: Andreas Kannegießer