Barsinghausen

Mit vereinten Kräften haben ein Polizeibeamter, der eigentlich außer Dienst war, und eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen in einer Tankstelle an der Rehrbrinkstraße einen 38-jährigen Randalierer aus Hohenbostel überwältigt und festgenommen. Laut Polizei hatte zuvor eine Verkäuferin in der Tankstelle den offensichtlich betrunkenen Hohenbosteler darauf hingewiesen, dass er im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse. Daraufhin begann der Mann herumzuschreien und andere Anwesende zu beleidigen.

Polizist wollte Brötchen kaufen

Der Polizeibeamte, der eigentlich Brötchen kaufen wollte, griff ein und versetzte sich selbst formal in den Dienst, wie das Barsinghäuser Kommissariat mitteilt. Der 38-jährige Betrunkene kam den Aufforderungen des Beamten, sich auszuweisen, allerdings nicht nach und griff den Polizisten an. Daraufhin wurde er von diesem und der inzwischen eingetroffenen Streifenwagenbesatzung festgenommen. Dabei leistete der 38-Jährige erheblichen Widerstand und trat auf die Polizisten ein. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Auch wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung soll der Hohenbosteler belangt werden.

Von Andreas Kannegießer