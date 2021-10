Barsinghausen

Man ist im Zeitplan: Bis Sommer 2022 will die Barsinghäuser Stadtverwaltung den provisorischen Betrieb der Wilhelm-Stedler-Schule (WSS) in der Bert-Brecht-Schule (BBS) vorbereitet haben, damit das alte Grundschulgebäude im Zentrum der Stadt abgerissen werden kann. Im Februar soll es mit dem Umbau der Förderschule an der Schulstraße losgehen, damit dort dann ab Sommer 2022 übergangsweise die Wilhelm-Stedler-Grundschule einziehen kann. Während des Neubaus der Wilhelm-Stedler-Schule soll der Schulbetrieb in den alten Ostflügel der WSS und in den Altbau der Förderschule ausgelagert werden.

Der Altbau der Bert-Brecht-Schule an der Schulstraße steht zurzeit leer. Nach der Sanierung sollen hier im nächsten Jahr die Grundschüler einziehen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Für den Altbau der Bert-Brecht-Schule hat der Rat die „nachhaltige Variante“ beschlossen. Dazu gehört unter anderem, auf den kostengünstigen Anbau einer Fluchttreppe außen am Gebäude zu verzichten und stattdessen das innen liegende Treppenhaus so herzurichten, dass es den Brandschutzbestimmungen entspricht. Die brandschutztechnische Sanierung des Altbaus möchte die Verwaltung so gründlich vornehmen lassen, damit das alte Gebäude dann langfristig für Belange der Stadt genutzt werden kann. Derzeit steht dieser alte Trakt der Bert-Brecht-Schule leer.

Acht Klassenräume

Mit der Sanierung sollen im BBS-Altbau an der Schulstraße acht Unterrichtsräume, ein Lehrerzimmer mit Materialsammlung und mehrere Differenzierungsräume für die Wilhelm-Stedler-Schule angeordnet werden. Barrierefrei wird der Gebäudeteil durch einen behindertengerechten Aufzug, den die Stadt einbauen lässt. Im Übergangsbereich zur Bert-Brecht-Schule wird es eine Rampe geben. Fenster, Heizkörper, Elektrik und Beleuchtung werden erneuert. Auch neue WCs und Waschbecken sind vorgesehen. Die Baumaßnahmen sollen im Februar beginnen und in den Sommerferien 2022 abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Noch ist nicht geklärt, wo die Stadtbücherei übergangsweise einziehen kann. Quelle: Jennifer Krebs

Für die neue Wilhelm-Stedler-Schule werden derzeit der Vorentwurf weiter ausgearbeitet und eine „stabile Kostenrechnung“ erstellt. Bislang liegt die geschätzte Gesamtsumme für den Schulneubau bei knapp 20 Millionen Euro. Noch nicht enthalten sind dabei die Kosten für den Abbruch des alten Schulgebäudes und der Ersatzunterbringung der Grundschüler während der Bauphase.

Lesen Sie auch: Nach Wasserschaden im Schulzentrum: Wann geht es los mit der Reparatur?

Für die Stadtbücherei in der Wilhelm-Stedler-Schule sucht die Stadtverwaltung derweil noch nach einer Übergangslösung. Die Stadt hat bisher noch keine geeigneten, möglichst zentral gelegenen Räume gefunden, die sie für ihre Bücherei anmieten kann. Das baufällige Fachwerkhaus am Thie komme aufgrund seines Zustands für eine kurzfristige Nutzung nicht infrage, heißt es in der Verwaltung.

Von Jennifer Krebs