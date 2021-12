Barsinghausen

Es ist ein Abschied auf Raten: „Ich mache noch halbtags als Angestellter weiter, um meinen Nachfolger einzuarbeiten“, sagt Bernd Dannenberg. Trotzdem steht sein Entschluss fest: Der 68-jährige Besitzer des Fahrradgeschäftes an der Osterstraße gibt den traditionsreichen Laden nach genau 100 Jahren im Familienbesitz an seinen 24-jährigen Mitarbeiter Manuel Curth ab.

Seine erwachsenen Kinder hätten andere berufliche Laufbahnen eingeschlagen, deshalb stehe in der Familie kein Nachfolger für die Übernahme des Ladens zur Verfügung, sagt Dannenberg. Nun endet für das Fahrradgeschäft in dritter Generation die Firmengeschichte als Familienbetrieb.

Ausbildung im Betrieb

„Für mich ist es langsam Zeit für den Ruhestand“, sagt Dannenberg. Mit der Nachfolgelösung ist er sehr zufrieden. Immerhin hat er den 24-jährigen Curth vor einigen Jahren persönlich zum Zweiradmechaniker ausgebildet. Der junge Mann ist auch bereits seit rund acht Jahren sein Mitarbeiter. Genau am 23. Dezember ist Dannenbergs letzter Tag als Ladenchef.

„Ich werde dann ab Januar noch halbtags beim Verkauf, in der Reparaturannahme und bei der Buchhaltung helfen“, sagt der langjährige Besitzer. Sein Nachfolger ist zuversichtlich. „Die Geschäftsübernahme ist eine Herausforderung, aber das wird schon“, sagt Curth.

Bernd Dannenberg (rechts) übergibt das Geschäft an Manuel Curth. Quelle: Ingo Rodriguez

Dannenberg wirkt keineswegs wehmütig. Er blickt sachlich auf die Geschichte und Entwicklung des Traditionsgeschäftes zurück: Sein Großvater August Gewecke habe den Laden 1922 an der Marktstraße eröffnet. 1935 folgte der Umzug in das damals neu errichtete Gebäude an der Osterstraße. Das Haus, in dem der heutige Chef aufwuchs, ist immer noch der Firmensitz.

„Es war in der damaligen Zeit durchaus sinnvoll, einen Fahrradladen zu eröffnen“, sagt Dannenberg. Sein Opa habe aber immer auf mehrere berufliche Standbeine gesetzt. „Er hat in dem Laden damals auch Grammophone verkauft“, weiß der Enkel. Was im Geschäft heute noch an diese Zeit erinnert: die alte Werkbank des Großvaters im Reparaturbereich.

Nicht nur Fahrräder: Familie setzte auf weitere Standbeine

Einen neuen Firmennamen bekam das Geschäft später nach der Übernahme durch seine bereits verheiratete Mutter Irmgard Dannenberg. Sie führte das Geschäft bis 1987 mit Dannenbergs Vater Friedrich weiter. Für seine Eltern sei es damals eine schwieriges Geschäftsphase gewesen. „Sie verkauften auch Kinderwagen und Bürotechnik. In dieser Zeit waren Fahrräder ein Transportmittel für arme Leute“, erzählt der 68-jährige Sohn.

Auch deshalb habe er eine Ausbildung zum Büromaschinenmechaniker absolviert, sagt Dannenberg und zeigt seinen eingerahmten Meisterbrief aus dem Jahr 1977. Die Familie habe wie einst der Geschäftsgründer, auf wirtschaftliche Absicherung geachtet. Erst nach der Ölkrise habe der Fahrradverkauf wieder einen Boom erlebt.

August Gewecke vor seinem Fahrradladen an der Marktstraße um 1922. Quelle: Privat

Seine berufliche Qualifikation bereitete Dannenberg nach der Übernahme des Ladens 1987 unerwartete Schwierigkeiten. „Ich durfte anfangs nur mit einer Ausnahmegenehmigung Fahrräder reparieren, weil ich den Meistertitel in einem anderen Gewerk hatte“, erzählt er. Später habe er in der Lehrstellenkrise auch die Erlaubnis erhalten, Zweiradmechaniker selbst auszubilden.

Trotzdem stand es um den Laden anfangs unter seiner Leitung nicht besonders gut: Ein Fahrrad habe ja nur etwa 100 bis 200 Mark gekostet. Dannenberg zahlte seinen Eltern zudem sogar Miete für den Laden im eigenen Haus. „Sie hatten nur eine kleine Rente“, begründet er dies.

Pedelecs und E-Bikes lösen Boom aus

Inzwischen liegen Fahrräder aber voll im Trend. Nach dem Boom der Mountainbikes habe ihm vor allem die Einführung von hochwertigen E-Bikes und Pedelecs gute Zeiten beschert. „Nachdem die Akkus besser wurden, zog das Geschäft vor etwa fünf Jahren mächtig an“, berichtet Dannenberg. Damit verbunden seien aber auch viele neue Hindernisse: „Regelmäßige Schulungen und teures Ersatzmaterial“, nennt der 68-Jährige zwei Beispiele.

Zudem sei die Konkurrenz großer Fahrradmärkte in Hannover sehr groß. Die Corona-Pandemie habe der Branche zwar auch vorübergehend einen Aufschwung beschert. „Dafür gibt es jetzt immer noch große Lieferschwierigkeiten für Ersatzmaterial und Neuware“, sagt Dannenberg.

Er hebt im Sinne seines Nachfolger die unwiderruflichen Vorteile eines kleinen Ladens hervor.„Individuellere Beratung, besserer Kundenkontakt, Nähe zum Wohnort: Die Kunden schätzen unseren Service“, betont der scheidende Chef. Angesichts seiner künftigen Halbtagsbeschäftigung wirkt er aber auch erleichtert. Langeweile befürchte er nicht. „Ich habe viele Hobbys“, sagt Dannenberg und lächelt zufrieden.

Von Ingo Rodriguez