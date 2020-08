Barsinghausen

Der seit Jahren schwelende Tarifkonflikt beim Barsinghäuser Motorenteilehersteller Bergmann Automotive ist beendet. Die IG Metall und die Bergmann-Geschäftsführung haben sich in dieser Woche auf ein Verhandlungsergebnis geeinigt. Demnach werden die im Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen erzielten Tarifabschlüsse bis Mitte 2022 auch an die Bergmann-Mitarbeiter in Barsinghausen weitergegeben. Zugleich sind für diesen Zeitraum betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Die Firma Bergmann Automotive stellt in ihrer Gießerei in Barsinghausen Zylinderlaufbuchsen für die Autoindustrie her. Das Unternehmen ist seit 2005 nicht mehr Mitglied im Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall, seitdem liegen die Löhne bei Bergmann unter den Sätzen des Flächentarifvertrages. Nach Mitteilung der IG Metall hatten sich die Beschäftigten im Jahr 2018 dazu entschlossen, gemeinsam mit der Gewerkschaft die Forderung nach Abschluss eines sogenannten Anerkennungstarifvertrags zu stellen, um die Entgelt- und Arbeitsbedingungen wieder zu verbessern.

Umsatzverlust wegen Corona-Krise

Im vergangenen Jahr war es zu zwei Warnstreiks gekommen, mit denen die Bergmann-Mitarbeiter ihre Forderungen unterstrichen hatten. Im Zuge der Corona-Krise war dann aber eine mehrmonatige Verhandlungspause vereinbart worden.

Warnstreik: Im Oktober vergangenen Jahres haben die Bergmann-Beschäftigten am Thie für höhere Löhne demonstriert. Jetzt ist eine Einigung erzielt worden. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Die Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Geschäfte des Motorenteileherstellers. Nach den Worten von Bergmann-Geschäftsführer Metin Felek liegt das von den Kunden abgerufene Produktvolumen zurzeit nur bei etwa 50 bis 70 Prozent der normalen Menge. Wie in den meisten anderen Unternehmen der Branche, so wird auch bei Bergmann deshalb weiterhin kurzgearbeitet. Umso wichtiger ist aus Sicht von Unternehmen und Gewerkschaft die Verständigung inmitten der Pandemie. „Bergmann steht auch in Krisenzeiten zu seiner Belegschaft“, betont Felek.

Lob für Kompromiss

Sascha Dudzik, Verhandlungsführer der IG Metall Hannover, sieht im Verhandlungsergebnis einen guten Kompromiss, der trotz Krise Lohnsteigerungen für die Bergmann-Beschäftigten ermöglicht: „Das nun erzielte Verhandlungsergebnis gibt den Beschäftigten Sicherheit und koppelt sie gleichzeitig wieder an die Entgeltentwicklung in der Fläche“, sagt Dudzik. Auch der Betriebsratsvorsitzende von Bergmann Automotive, Marc Hülsemann, freut sich über die Vereinbarung: „Endlich können wir wieder von den Erhöhungen in der Fläche profitieren und auch für diese kämpfen“, sagt er. Das sei „ein guter Schritt auf dem Weg zur vollen Tarifbindung“.

Geschäftsführer Felek betont, dass das Unternehmen auch die letzte Tariferhöhung des Flächentarifvertrages bereits an die Beschäftigten weitergegeben habe. Die jetzt erzielte Einigung sei „ein guter Kompromiss, der Planungssicherheit für beide Seiten schafft“. Die Zusage der Beschäftigungssicherung bis Juni 2022 sei auch im Interesse des Unternehmens, erläutert Felek. „Wir wollen nicht ohne Fachkräfte dastehen, wenn die Konjunktur wieder anspringt.“ Derzeit wisse allerdings die gesamte Branche nicht, wie sich die Situation entwickeln werde. „Aber wir hoffen, dass es wieder aufwärts geht.“

