Bergarbeiterhäuser sind für das Stadtbild noch immer prägend

Barsinghausen

Das Barsinghäuser Stadtbild wird noch immer wesentlich von den Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern geprägt, die einst für die Barsinghäuser Bergleute errichtet wurden. Wesentlichen Anteil an deren Bau hatte ein gemeinnütziges Unternehmen, das vor 100 Jahren gegründet wurde und bis Mitte der Sechzigerjahre Bestand hatte: die Niedersächsische Treuhandgesellschaft für Bergmanns-Siedelungen GmbH. Diese hat allein in der heutigen Kernstadt mehr als 1000 Häuser und Wohnungen mitfinanziert und gebaut, hinzu kamen weitere 160 Wohnungen in den heutigen Ortsteilen der Deisterstadt.

Der Hobbyhistoriker Gerald Bredemann aus Hannover hat sich in seiner Freizeit anlässlich des Gründungsjubiläums mit der Treuhandgesellschaft beschäftigt und deren Geschichte aufgearbeitet. Das Unternehmen wurde nach seinen Recherchen am 28. April 1920 gegründet und hatte seinen Sitz im Gebäude der Berginspektion an der Bergamtstraße, dem heutigen Rathaus I. Aufgabe der neuen, unter staatlicher Aufsicht stehenden Gesellschaft war „die Förderung des Gemeinwohls“ in Form von „Schaffung, Verwaltung und Erhaltung von Wohnungen für Arbeitnehmer des Kohlenbergbaus, deren Witwen und Familien“. Dabei erstreckte sich der Zuständigkeitsbereich des Barsinghäuser Unternehmens über ganz Niedersachsen bis in die westfälischen Bergbaureviere hinein.

Bautätigkeit läuft langsam an

Das Geld für die Wohnungsbauförderung sollte laut Beschluss der Regierung zu Beginn der Zwanzigerjahre des 19. Jahrhunderts durch einen „besonderen Aufschlag auf die Kohlenpreise“ beschafft werden. Nach Bredemanns Recherchen sah das Fördermodell in der Weimarer Zeit so aus, dass bauwillige Bergleute den Bauplatz zunächst selbst erwerben mussten. Die Treuhandgesellschaft ließ dann die Bauarbeiten – teilweise mit Fördergeld – von Baugenossenschaften erledigen. Die Häuser gingen sofort ins Eigentum der Bergleute über, bis zur Abbezahlung der Hausbauschulden behielt die Gesellschaft aber eine Sicherungshypothek und ein Vorkaufsrecht.

Wegen der prekären wirtschaftlichen Verhältnisse der Weimarer Zeit blieb die Bautätigkeit zunächst aber hinter den Erwartungen zurück: Nach Bredemanns Worten wurden 1920 bis 1935 insgesamt knapp 270 Wohnungen gefördert, viele davon im Bereich Ibbenbüren und Obernkirchen. In Barsinghausen seien in dieser Zeit 68 Eigenheime gefördert worden, vor allem wohl an der Kaltenbornstraße und der Sophienstraße. In der Zeit des Nationalsozialismus bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges förderte die Treuhandgesellschaft weitere rund 320 Wohneinheiten, darunter in Barsinghausen Häuser an der Wilhelm-Heß-Straße und An der Sehlworth.

Die „Neue Siedlung“ entsteht

Die große Zeit des gemeinnützigen Unternehmens begann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kohleförderung wieder angekurbelt wurde und überall dringend Wohnraum benötigt wurde. Die Preußag als Betreiberin des Barsinghäuser Steinkohlenbergwerks beauftragte die Treuhandgesellschaft 1948 damit, für die Bergleute ein großes, einheitliches Siedlungsgebiet nördlich der Bahn neu zu planen und zu bebauen – die sogenannte Neue Siedlung.

Die Neue Siedlung mit ihren typischen Bergarbeiterhäusern war Mitte der Fünfzigerjahre auch ein Ansichtskartenmotiv. Quelle: Stadtarchiv Barsinghausen

Das Gebiet dieser Siedlung umfasst weite Bereiche zwischen Osterfeldstraße, Stettiner Straße, Am Füllort, Am Wetterschacht, Teilen des Langenäckers sowie beiderseits der Hans-Böckler-Straße. Bauwillige Siedler mussten 2000 D-Mark einzahlen und Eigenleistungen im Wert von 4000 Mark erbringen, das entsprach etwa 100 Arbeitstagen. „Dazu gehörte neben der Selbst- und Nachbarschaftshilfe auch die Mitarbeit bei allgemeinen Erd-, Wege- und Kanalisationsarbeiten“, berichtet Bredemann. Die Arbeiten seien in Gruppen unter Aufsicht von Mitarbeitern der Treuhandgesellschaft ausgeführt worden.

Die Baukosten ohne Eigenleistung für eines der typischen Siedlungshäuser lagen um 1949 bei etwa 18.500 Mark, Mitte der Fünfzigerjahre bereits bei bis zu 35.000 D-Mark. Wer sich das nicht leisten konnte, hatte die Möglichkeit, eine Wohnung in einem der sogenannten Treuhandblocks zu beziehen, die die Gesellschaft unter anderem an der Hans-Böckler-Straße baute. Dort finanzierte die Treuhandgesellschaft auch ein kleines, noch heute vorhandenes Einkaufszentrum mit, in dem sich Läden und ein Konsum ansiedelten.

Im heutigen Barsinghäuser Rathaus I war in den Fünfzigerjahren die Bergwerksverwaltung untergebracht. Auch die Treuhandgesellschaft hatte dort ihren Sitz. Quelle: Stadtarchiv Barsinghausen

Gesamtbilanz fällt eindrucksvoll aus

Auch nach der Stilllegung des Barsinghäuser Bergwerks investierte die Treuhandgesellschaft zunächst noch weiter in den örtlichen Wohnungsbau, laut Bredemann teilweise in Kooperation mit der Firma Teves, die sich nach dem Aus für den Bergbau auf dem Gelände des ehemaligen Schachtes IV bei Goltern angesiedelt hatte. Die letzten Einzelhäuser der Neuen Siedlung baute das Unternehmen demnach 1961/1962 und die letzten Reihenhäuser 1961 bis 1964 in der Saarstraße.

Die Gesamtbilanz allein für die Neue Siedlung fällt eindrucksvoll aus: Entstanden sind dort laut Bredemann 40 Mietwohnungsblocks und drei Geschäftshäuser mit insgesamt 379 Wohnungen, außerdem rund 230 Einzelhäuser mit jeweils einer zusätzlichen Einliegerwohnung.

Insgesamt hat die Barsinghäuser Treuhandgesellschaft laut Bredemanns Recherchen in der Zeit ihres Bestehens mehr als 3400 Wohnungen erstellt, zwei Drittel davon in der Zeit von 1948 bis 1960. Das Ende des gemeinnützigen Unternehmens kam im Juni 1966: Die Niedersächsische Treuhandgesellschaft wurde aufgelöst, ihr Immobilienbesitz wurde der damaligen Gemeinnützigen Deutschen Wohnungsbau GmbH übereignet, der heutigen Vonovia.

Die Treuhandgesellschaft hat auch zahlreiche Mietshäuser errichtet. Auf diesem 1958 oder 1959 entstandenen Bild ist eine Maschine zur Straßenasphaltierung zu sehen. Quelle: Stadtarchiv Barsinghausen

Von Andreas Kannegießer