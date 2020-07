Barsinghausen

Für das Team der Barsinghäuser Mariengemeinde und viele musikbegeisterte Menschen war es eine große Erleichterung: Das gemeinsame Singen am Feuer zum Ferienbeginn auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz konnte trotz Corona-Pandemie ausgerichtet werden. Rund 110 Gäste waren der Einladung der Gemeinde gefolgt. Mit viel mehr Abstand als sonst üblich saßen vor allem Familien um den Feuerkorb herum und stimmten gemeinsam ein in den bunten Reigen populärer Lieder aus allen Epochen. Anke und Martin Ulbrich sorgten für das Feuer in der Mitte des Platzes. Ole Magers, Ulrich Harms sowie Ralf Heiming musizierten, und Pastorin Uta Junginger und die Sängerin der Jugendband, Corinna Moldenhauer, sangen dazu.

Gemeinschaft durch Musik erleben

„Wir wünschen uns für die Musik am Feuer, dass wir Gemeinschaft erleben – mit Musik, die gute Laune macht und Leichtigkeit mit sich bringt nach schweren Zeiten und die uns in Bewegung bringt“, sagte Pastorin Uta Junginger in ihrer Begrüßung. „Es ist ein wenig ein Zurück zu den Anfängen des Singens am Feuer", betonte sie und hob hervor, dass nun Treffen wieder möglich seien. Auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz erklangen danach viele bekannte Schlager und Gassenhauer wie das „Bett im Kornfeld“, aber auch Volkslieder wie „Kein schöner Land“ und bekannte Rock- und Popsongs, darunter „Lady in black“ von der Gruppe Uriah Heep.

Ein Segenslied und der traditionelle Reisesegen für die kommende Ferienzeit rundeten die abendliche Veranstaltung ab.

Tanja und Heiner Koops haben gemeinsam mit ihren vier Kindern viel Spaß beim gemeinsamen Singen am Feuer. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer