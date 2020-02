Unter der Leitung von Karl-Heinz Pfennig haben sechs erfahrene Wanderführer des Kneipp-Vereins in monatelanger Arbeit das Deister-Wanderwegenetz im Barsinghäuser Stadtgebiet analysiert. Mittlerweile liegt der Abschlussbericht bei der Jahresversammlung des Vereins vor und soll demnächst an Bürgermeister Marc Lahmann sowie an Wirtschaftsförderer Thomas Müller überreicht werden.