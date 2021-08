Für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in Schulen und Kindergärten in Barsinghausen steht der Stadtverwaltung im Sommer nur ein schmales Zeitfenster zur Verfügung: Binnen sechs Wochen muss in den Schulen, binnen drei Wochen in den Kitas alles erledigt sein. Was genau die Gebäudewirtschaft mit 800.000 Euro an Investitionen macht.