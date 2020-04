Behörden wollen am Nienstedter Pass kontrollieren

Barsinghausen

Das Team des Barsinghäuser Ordnungsamtes will an diesem Wochenende auf dem Parkplatz am Nienstedter Pass und auf der Passstraße selbst Präsenz zeigen. Ziel sei es, die Einhaltung der Verordnung zu sozialen Kontakten und die Einhaltung der Verkehrsregeln entlang der Landesstraße über den Deister zu kontrollieren, teilt die Stadtverwaltung mit. Es gehe nicht darum, den Aufenthalt der Menschen im Freien zu unterbinden, betont Bürgermeister Marc Lahmann. „Wir wollen vielmehr dafür sorgen, dass jeder zu seinem Recht kommt und das Ansteckungsrisiko mit Corona für alle so gering wie möglich ist.“ Unterstützt werden die Bediensteten der Stadtverwaltung bei den Kontrollen von Kollegen aus Bad Münder, und auch die Polizei ist dabei.

Stadt hält nichts von Sperrung touristischer Gebiete

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass es am Wochenende großen Andrang im Deister geben wird und dass durch geparkte Fahrzeuge entlang der Passstraße gefährliche Situationen entstehen könnten. Die Stadt habe sich gegen die Sperrung touristischer Gebiete – wie sie etwa am Steinhuder Meer vorgesehen ist – entschieden, sagt Lahmann. Die Sperrung hätte nach Einschätzung der Stadt das Problem nur an andere Orte wie die Feldmark verlagert. Lahmann appelliert deshalb an Ausflügler, die Corona-Verhaltensregeln unbedingt auch im Wald zu beachten.

Von Andreas Kannegießer