Eltern sollen die Kita-Gebühren, die sie seit dem 16.März gezahlt haben, zurückerhalten. Zuwendungen will die Verwaltung auch freien Trägern von Betreuungseinrichtungen und Tagespflegepersonen zahlen, damit diese wegen der Schließung der Einrichtungen nicht in finanzielle Not geraten. Der Rat muss dem Vorhaben noch zustimmen.