Barsinghausen

Ein Baumarkt in Barsinghausen hat wiederholt gegen die aktuelle Corona-Verordnung verstoßen und verbotenerweise auch private Kunden uneingeschränkt ins Geschäft gelassen.

Um welchen der beiden Baumärkte im Stadtgebiet Barsinghausen es sich handelt, wollte die Polizei nicht mitteilen. Auffällig ist allerdings, dass BBM noch am Sonntag auf seiner Internetseite damit warb, dass auch der Standort in Barsinghausen wieder vollständig für alle Kunden geöffnet habe. Eigentlich sind die Baumärkte bis auf die Gartencenter noch für die reguläre Kundschaft geschlossen. Nur Fachfirmen haben Zutritt.

Hintergrund ist der hohe Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region Hannover, den das Landesgesundheitsamt am Sonntag mit 120,4 angab. Erst bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 dürfen Geschäfte in Form von Click&Meet Termine mit Kunden vereinbaren.

Der dritte Verstoß innerhalb einer Woche

Die Polizei Barsinghausen hat gegen die verantwortliche Marktleitung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die aktuell gültige Niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet und den Vorgang an die Region Hannover abgegeben. Letztlich, so die Polizei, entscheide die Regionsverwaltung, ob Maßnahmen getroffen werden und welche. Unter anderem könnte die Region ein hohes Bußgeld gegen die Verantwortlichen verhängen. Bei dem Baumarkt handele es sich bereits um den dritten Verstoß innerhalb einer Woche, der den ermittelnden Behörden des Barsinghäuser Ordnungsamtes und der Polizei durch aufmerksame Bürger zugetragen worden ist.

Lesen Sie auch: Ordnungsamt hält Osterfeuer für fast unmöglich

Auch am Sonnabend hatte ein Hinweisgeber den Baumarkt angeschwärzt und der Polizei mitgeteilt, dass er für alle Kunden auf der gesamten Verkaufsfläche geöffnet habe und eine Kontrolle nach privaten und gewerblichen Kunden nicht stattfinden würde. Zudem, so gab der Zeuge gegenüber der Polizei an, könne sich jedermann uneingeschränkt ohne Begleitpersonal im Geschäft bewegen und habe Zugriff auf das gesamte Regalsortiment. Auf der Internetpräsenz werde zudem unrichtiger Weise auf einen uneingeschränkten, nicht terminierten Zutritt in diesen Markt für alle Kunden an diesem Standort hingewiesen.

Die Polizei stellte vor Ort dann Verstöße gegen die Durchführung von sogenannten Bemusterungsterminen fest.

Kontrolle in der Fußgängerzone

Darüber hinaus hielt die Polizei am Sonnabend bei mehreren Kontrollen in der Fußgängerzone und auch an Bushaltestellen drei weitere Verstöße gegen die Corona-Vorgaben fest. Dabei wurde gegen die Maskenpflicht verstoßen.

Von Jennifer Krebs