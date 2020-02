Baudirektor Alexander Wollny wechselt als Wahlbeamter nach Wunstorf

Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung muss sich schon wieder eine neue Führung für den Fachbereich Bauen suchen. Verwaltungsvorstand Alexander Wollny befindet sich auf dem Absprung in die Nachbarstadt Wunstorf. Dort soll der Leitende Baudirektor, der mit seiner Familie auch in Wunstorf wohnt, am 26. März vom Rat der Stadt zum neuen Baureferatsleiter gewählt werden. Auch der Fachdienstleiter Planen und Bauen, Sönke Bohm, wird die Barsinghäuser Verwaltung verlassen. Er wechselt nach Süddeutschland.

Wollny und Bohm hatten ihre Führungsämter in der Barsinghäuser Bauverwaltung erst im vergangenen Jahr übernommen. Wollny war als Nachfolger für Tobias Fischer vom Landkreis Gifhorn an den Deister gewechselt. Als Verwaltungsvorstand Bau trägt er die Verantwortung für die Fachdienste Planen und Bauen, Tiefbau und Verkehr, die Bauverwaltung, den Gebäudewirtschaftsbetrieb und den Baubetriebshof mit insgesamt mehr als 100 Mitarbeitern.

Schnell Anerkennung erworben

Wollny hatte frischen Wind in die Bauverwaltung gebracht und sich mit seiner zugewandten Art und neuen Ideen schnell Anerkennung erworben. Im Interesse der Sache scheute er sich auch nicht, Beschlüsse des Rates infrage zu stellen. So warb Wollny bei der laufenden Umbauplanung für das Schulzentrum Am Spalterhals vehement dafür, den Ratsbeschluss zum Abriss des D-Traktes der Lisa-Tetzner-Schule noch einmal zu überprüfen, weil sich das Gebäude möglicherweise doch wirtschaftlich sanieren lasse.

In Barsinghausen wird der 50-jährige Bauingenieur nach der Besoldungsstufe A16 bezahlt, das entspricht in der höchsten Dienstaltersstufe einem Monatsgehalt von rund 7500 Euro. Künftig dürfte er noch etwas mehr verdienen. Die Stadt Wunstorf hat die Stelle ihres bisher ebenfalls nach A16 bezahlten Baureferatsleiters erst kürzlich aufgewertet, nachdem sich bei einer Ausschreibung der vakanten Stelle keine geeigneten Bewerber gefunden hatten. Die Position soll nun mit einem auf acht Jahre gewählten Wahlbeamten besetzt werden. Die neue Besoldungsstufe B3 entspricht einem Monatsgehalt von gut 8300 Euro.

Wunstorfs Stadtsprecher bestätigt Wechsel

Wunstorfs Stadtsprecher Alexander Stockum bestätigte auf Anfrage, dass Wollny als neuer Referatsleiter Bau vorgesehen sei. Er sei nach der Stellenausschreibung „als einzig vorstellbarer Bewerber“ ausgewählt worden und habe auch in den Vorstellungsgesprächen am 10. Februar überzeugt, heißt es in der Beschlussvorlage für den Wunstorfer Rat. „Wir sind froh, einen so erfahrenen Mann gefunden zu haben, der auch noch aus Wunstorf ist“, sagt Stockum. Allerdings müsse der Wunstorfer Rat der Personalie noch zustimmen.

In der Barsinghäuser Politik wird der Weggang von Alexander Wollny bedauert. „Das wird uns total zurückwerfen“, sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann und verweist auf die vielen anstehenden Vorhaben bei Schul- und Kindergartenbauten. „Es ist bedauerlich, dass er mitten im Prozess aussteigt“, sagt Dobelmann. Wollny sei gerade im Bereich Schulbau ein ausgewiesener Fachmann. Nach dem Weggang des Verwaltungsvorstands sei wieder mit einer längeren Vakanz zu rechnen. „Wir verlieren einen guten Mann“, sagt der Sozialdemokrat. „Es ist bedauerlich, dass er vor seiner Entscheidung nicht das Gespräch mit uns gesucht hat.“

Von Andreas Kannegießer