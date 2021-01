Barsinghausen

Großer Erfolg für die gemeinsame Spendenaktion von Straßenmusiker Stefan Basler und dem Autohaus Wullkopf: Bei Baslers Bordsteinkonzerten in der Adventszeit sowie bei der Sammlung unter den Autohauskunden kamen 5180 Euro für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke zusammen. Von diesem Ergebnis zeigten sich die beiden Initiatoren positiv überrascht.

Erwartungen übertroffen

„Unsere Erwartungen sind bei Weitem übertroffen worden. Ursprünglich hatten wir gehofft, eine Spendensumme von etwa 3000 Euro an das Kinderhospiz überreichen zu können“, sagt Autohausinhaber Carsten Wullkopf. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit schreibt er seine Kunden an und bittet um finanzielle Unterstützung für soziale Einrichtungen. Im Advent 2020 tat sich der Geschäftsmann kurzfristig mit Musiker Basler zusammen, der eine Neuauflage seiner Corona-Straßenkonzerte vom Frühjahr plante.

„Innerhalb weniger Tage habe wir die Weihnachtstour für einen guten Zweck vorbereitet. Der Plan war, kurze Straßenauftritte mit drei oder vier Liedern in allen Ortsteilen der Stadt zu geben. Natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das hat supergut funktioniert“, erläutert Basler. Das Publikum habe auf Balkonen und Terrassen, hinter Gartenzäunen und vor der eigenen Haustür gestanden.

„Richtig coole Aktion“

Zehn Tage lang, vom 10. bis 24. Dezember, tourte Basler für seine musikalischen Stippvisiten täglich rund vier Stunden lang durch die Deisterstadt. Dabei spielte er auch vor Senioren- und Pflegeheimen. Unterwegs habe er viel Zustimmung erfahren und Spenden für das Kinderhospiz bekommen. „Von Cent-Münzen bis zu Euro-Scheinen war alles dabei. Die Leute machten deutlich, dass sie unsere Xmas-Tour für eine richtig coole Aktion halten“, betont der Musiker.

An den einzelnen Stationen habe er zum Teil sehr nachhaltige Erlebnisse gehabt. So sei eines Abends ein Anwohner mit einer Geige zu ihm auf die Straße gekommen. „Gemeinsam haben wir dann unter der Straßenlaterne musiziert.“

Für die Fahrten von Ort zu Ort hatte Basler ein Auto mit geräumiger Ladefläche von Wullkopf erhalten. Weitere Unterstützung gab es von Horst Heydenbluth und Florian Krause, die ein Tourlogo entwarfen und das Fahrzeug mit einer auffälligen Folie beklebten.

Spenden nach Weihnachten

Sogar nach Abschluss der Straßenkonzerte kamen noch Geldspenden für das Kinderhospiz. „Wir haben das Spendenkonto noch bis weit in den Januar hinein offen gehalten. Allein in dieser Zeit kamen noch einmal rund 1000 Euro hinzu“, berichtet Wullkopf.

Außer dem sozialen Aspekt will Basler auch den Kulturfaktor berücksichtigt wissen. Im Corona-Lockdown sei die Kultur, wie viele andere Bereiche auch, auf Eis gelegt. „Es gibt keine Musikkonzerte, Theaterauftritte und Ähnliches. Darunter leiden die Künstler ebenso wie das Publikum. Mit meinen kleinen Musikvorträgen an der Bordsteinkante will ich den Menschen wieder etwas Kultur nahebringen, ohne dabei den Infektionsschutz außer Acht zu lassen“, sagt der Hobbymusiker.

Von Frank Hermann