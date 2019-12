Ein großes Fest mit vielen Gästen: Am Sonnabend hat das Kinder- und Jugendhaus (KJH) in Barsinghausen-Egestorf anlässlich seines 30-jährigen Bestehens viel Programm geboten. Am 30. November 1989 öffnete das Gebäude, das einst von Jugendlichen im Zuge eines geförderten Arbeitsprojekts errichtet wurde. Heute gilt das Haus immer noch als beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.