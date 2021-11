Am 83. Jahrestag der Nazipogrome vom 9. November 1938 gedachten rund 100 Besucher in einem ökumenischen Gottesdienst am Dienstagabend in der Klosterkirche der Opfer. Bürgermeister Henning Schünhof legte anschließend gemeinsam mit Hauptkonfirmanden zwei Kränze auf dem alten jüdischen Friedhof nieder.