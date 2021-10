Bantorf

Einen vermutlich unvergesslichen Abend verbrachte ein Mann am Sonnabend in Bantorf. Der Lindhorster war mit seinem Motorrad zu Besuch in Barsinghausens westlichstem Ortsteil, wo er gegen 18.45 Uhr eintraf. Als der Biker gegen 0.45 Uhr wieder in Richtung Heimat aufbrechen wollte, musste er feststellen, dass sein Motorrad der Marke KTM 1290 Super Duke R (Farbe Schwarz/Orange/Silber) in der Zwischenzeit gestohlen worden war. Die Polizei Barsinghausen bittet Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich im Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden. bas

Von Mirko Haendel