Egestorf

Die BUND-Ortsgruppe kritisiert die Empfehlung im Bauausschuss, die kränkelnden Rotbuchen an der Ecke Nienstedter Straße/Am Schützenplatz in Egestorf nun doch zugunsten eines neuen Spielplatzes zu entfernen. Der Antrag der Grünen auf Erhalt der Bäume wurde im Bauausschuss mehrheitlich abgelehnt.

„Bäume haben doch keine Lobby“, bedauert Barsinghausens Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Grünen-Ratsherr Frank Roth diese Entscheidung. Der Vorwurf vom BUND: CDU und SPD hätten ihre Wahlversprechen gebrochen. „Ihr Naturschutz ist nur Textgeplänkel“, sagt Roth. Jetzt liegt es am Verwaltungsausschuss (VA), der am Dienstag einen abschließenden Beschluss in Sachen Buchen fällen soll.

„Alles nur Scheinprobleme“

„Trotz einer fundierten Fachstudie mit einer ökologisch wertvollen Strategie bieten die beiden großen Parteien Scheinprobleme auf wegen der Verlegung des Spielplatzes“, sagt Roth. Dabei sei bereits genügend Geld für einen neuen Spielplatz etwa 300 Meter die Straße Am Schützenplatz weiter runter und für die Beseitigung des dort möglicherweise noch vorhandenen Haldenrots genehmigt. Bis in die Sechzigerjahre hinein wurde Haldenmaterial als Haldenrot abgetragen, um damit Aschenbahnen und Tennisplätzen abzudecken. Dort, wo der neue Spielplatz aus Sicht der Grünen gut hinkönnte, war mal ein Bolzplatz.

Eigentlich sei das Gutachten eindeutig, sagt Roth. Den Buchen gehe es schlecht, weil der Boden dort wenig Humus enthält. Dies müsste man ändern – „ein Aufwand, der sich lohnt“, sagt Roth. „Jeder Baum zählt – heute und morgen viel mehr noch als gestern“, findet der BUND-Chef. „Bäume für unsere Kinder und Kindeskinder.“ Die Rotbuchen haben ein Alter zwischen 120 und 150 Jahre. Nimmt man sie weg, müsse man pro Baum als Ersatz 1000 kleinere Bäume pflanzen, sagt Roth.

„Durch mich können zehn Menschen atmen": Die Kinder haben Plakate gestaltet. Quelle: privat

Auch die Kindergruppe der Ökostation sorgt sich um die Buchen am Spielplatz in Egestorf. Die Jungen und Mädchen wollen, dass „diese tollen Bäume“ nicht abgeholzt werden. Denn sie würden Sauerstoff spenden, seien ein Zuhause für Tausende Insekten, nähmen Luftschadstoffe auf wie ein Staubsauger, sorgten für Luftfeuchtigkeit, weil sie an einem Sommertag mehr als 400 Liter Wasser verdunsteten, und sie lieferten Schatten und organische Masse für einen gesunden Boden.

Jedes Kind aus der Gruppe der Ökostation hat jetzt einen Patenbaum, um den es sich kümmert und für den es sich ein Plakat ausdachte und gestaltete. Auf den Plakaten an den Bäumen steht nun zum Beispiel: „Heute Buchen – morgen wir“, „Mein Baum, meine Luft zum Atmen“, „Durch mich können zehn Menschen atmen“ und „Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts“. Demnächst wollen die Kinder noch die individuellen Eigenschaften einer jeden Buche wie in einem Steckbrief festhalten. Die Buchen sollen immer wieder von den Baumpaten Besuch bekommen.

Von Jennifer Krebs