Autos kollidieren bei Wendemanöver

Winninghausen

Beim Wenden hat eine Autofahrerin in Winninghausen ein anderes Fahrzeug übersehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Die 53-Jährige war am Freitag gegen 15.40 Uhr mit ihrem VW-Polo auf der Bundesstraße 65 in Richtung Hannover unterwegs. Auf dem Parkplatz in Höhe Winninghausen wendete sie, um wieder in Fahrtrichtung Bad Nenndorf zu gelangen. Dabei übersah sie einen 30-Jährigen in seinem Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Die Polizei leitete gegen die 53-Jährige ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von Jennifer Krebs