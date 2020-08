Barsinghausen

Konsequente Investitionen in die Nutzung von erneuerbarer Energien helfen nicht nur der Umwelt. Sie können können sich für Unternehmen auch recht schnell in der Bilanz bezahlt machen. Ein Beispiel dafür ist der Barsinghäuser Metallteilehersteller E. Volker GmbH. Die moderne Automatendreherei setzt seit Jahren auf den Einsatz von Solarenergie und alternative Heiztechnik.

Das Unternehmen von Inhaber Stefan Mackschin stand jetzt im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung der Klimaschutzagentur Region Hannover über Wege zur CO2 -Neutralität. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Organisatoren allerdings auf die ursprünglich geplante Präsenzveranstaltung in den Volker-Räumen an der Bunsenstraße verzichtet. Stattdessen richtete die Klimaschutzagentur ein sogenanntes Webinar aus: Interessierte konnten sich über eine Internetplattform in die Vortragsveranstaltung einwählen. Vorproduzierte Videos ersetzten für die Teilnehmer die persönlichen Eindrücke aus den Produktionshallen. Die Moderatoren Tobias Knoke und Udo Sahling von der Klimaschutzagentur und Stefan Mackschin lieferten dazu live die Informationen und beantworteten Fragen der Teilnehmer.

150.000 Euro für Fotovoltaik

Das Familienunternehmen Erwin Volker Dreh- und Automatenteile wurde 1963 gegründet. Seit 1988 hat Stefan Mackschin die Geschäftsführung inne. Mit knapp drei Dutzend Mitarbeitern produziere sein Unternehmen Teile für Landmaschinen, für die Maschinenbauindustrie und für Heizungshersteller. „Wir sind sehr breit gefächert“, sagte Mackschin. Im Jahr 2006 ließ der Unternehmer erstmals eine Fotovoltaikanlage auf das Dach der Produktionshalle montieren, die in den Folgejahren nach und nach bis auf eine Spitzenleistung von 40 Kilowatt erweitert wurde. „Wir haben rund 150.000 Euro investiert“, erläuterte Mackschin. Wegen der für 20 Jahre garantierten Einspeisevergütung erwirtschafte die Anlage eine Rendite von etwa zehn Prozent. „Die Investition war eine gute Entscheidung“, betonte der Unternehmer.

Unternehmer Stefan Mackschin (links, mit Udo Sahling) hat schon früh auf die Kraft der Sonne gesetzt. Das Dach der Produktionshalle und des Verwaltungstraktes (im Hintergrund) ist mit Fotovoltaikmodulen bedeckt. Quelle: Andreas Kannegießer

Bei der anstehenden Modernisierung der Produktionshallen hat sich die Firma Volker dann auch zur Nutzung weiterer erneuerbarer Energien entschieden. Die Halle einschließlich Sozialräumen sei zunächst gut isoliert worden, berichtete Mackschin. Dann sei eine Holzpelletheizung anstelle der alten Gasheizung installiert worden, außerdem eine Wärmepumpe mit Wärmetauscher. Der Erfolg war durchschlagend: Für die Beheizung der 4000 Quadratmeter großen Hallen, des Verwaltungstraktes und einer Wohnung komme das Unternehmen nun mit 500 Euro im Monat aus – gegenüber 1500 Euro vor der Modernisierung.

Investitionen machen sich bezahlt

Die Investition in moderne Technik und erneuerbare Energien lohne sich extrem, gab Mackschin den Hörern des Onlinevortrages mit auf den Weg. „Deshalb mache ich auch immer weiter damit“, sagte Mackschin. Der Unternehmer betonte, dass sich mit der Fotovoltaik trotz deutlich geringerer Einspeisevergütungen noch immer Geld verdienen lasse, weil auch die Anlagenkosten erheblich gesunken seien. Mackschin ist bei Unternehmerkollegen inzwischen zu einem gesuchten Ratgeber geworden. „Ich hatte schon viele Anfragen und konnte vermitteln“, sagte er.

Am Ende zog Klimaschutzagentur-Chef Sahling eine positive Bilanz. Rund 60 Teilnehmer hätten sich zu dem Webinar eingewählt, sagte Sahling. Angesichts der Ferienzeit sei das eine sehr gute Resonanz. „Ich hoffe, dass viele Zuschauer nun auch selbst animiert werden, etwas zu tun.“ Die Klimaschutzagentur werde die Veranstaltungsreihe „auf jeden Fall fortsetzen“.

Von Andreas Kannegießer