Egestorf

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht an der Wennigser Straße in Egestorf. Der Unfall hat sich laut Polizei am Freitag, 5. Februar, gegen 14 Uhr ereignet.

Ein 34-jähriger Autofahrer war mit seinem braunen Seat Alhambra auf der Wennigser Straße aus Richtung Egestorf kommend, in Richtung Barsinghausen Mitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 sei dann eine entgegenkommende schwarze Limousine auf seine Fahrspur geraten. Der Seat-Fahrer versuchte auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Am Auto entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf 2000 Euro schätzt.

Anzeige

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Lisa Malecha