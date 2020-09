Barsinghausen

Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Sonnabendmittag im Bereich des Schulzentrums Am Spalterhals in Barsinghausen das Innere eines geparkten Autos in Brand geraten. Expertenhilfe war in diesem Fall nicht weit, weil auf dem Schulhof des Schulzentrums gerade ein Ausbildungslehrgang für Nachwuchsfeuerwehrleute stattfand. Laut Feuerwehr hatte sich der Autobesitzer an einen der Ausbilder gewandt, nachdem er die starke Verrußung in seinem Fahrzeug bemerkt hatte. Als die Feuerwehrleute eingriffen, war das Feuer bereits weitestgehend von selbst erloschen, die Brandexperten löschten lediglich noch Glutnester mit einer Kübelspritze ab und kontrollierten das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera.

Von Andreas Kannegießer