In das Petrushof-Wohnheim an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen ist eingebrochen worden. Unbekannte hebelten in der vergangenen Woche eine Tür auf und entwendeten aus einer der Wohnungen eine Spielkonsole. Einen versuchten Einbruch gab es außerdem an der Deisterstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen.