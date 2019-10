Barsinghausen

“Hässliches Erntlein“ – so heißt eine Ausstellung in der Klosterkirche mit rund 50 Fotos, die Obst und Gemüse in skurril-origineller Form zeigen: Tomaten in Herzform, Kartoffeln in Tiergestalt und vieles mehr. Die Ausstellung wird während des Gottesdienstes am Sonntag, 13. Oktober, ab 10 Uhr in der Kloste...