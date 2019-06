Es gibt zahlreiche Straßen, die kürzlich ausgebaut wurden. Nicht alle Anrainer müssen noch Straßenausbaubeiträge zahlen. Einige könnten sogar Geld zurück bekommen.

Einen ganz besonderen Fall stellen die August-Böger-Straße und die Wilhelm-Stegen-Straße dar. Zur Vorfinanzierung des Ausbaus hat die Verwaltung Vorausleistungsbescheide erlassen. Wird die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben, muss die Stadt diese Vorausleistungen in Höhe von 35.000 zurückzuzahlen. Doch nicht nur das: Das Geld muss verzinst werden – Die Zinskosten belaufen sich auf rund 17.000 Euro.

Auch an der Tannenstraße könnten die Eigentümer Geld von der Stadt zurück bekommen. Denn sie haben zum Teil schon Beiträge bezahlt – in Höhe von insgesamt rund 29.000 Euro. Die eigentlich noch ausstehenden Zahlungen der Eigentümer in Höhe von 19.000 Euro entfallen.

Von 14 Beitragspflichtigen haben an der Tannenstraße drei Eigentümer keinen Ablösungsvertrag unterzeichnet. Eine Abrechnung per Bescheid wäre in der Tannenstraße sowie in der Stettiner Straße – hier warten die Anlieger seit Jahren auf Gewissheit –, der August-Böger-Straße und der Wilhelm-Stegen-Straße nur möglich, wenn der Rat einen Kostenspaltungsbeschluss fasst.

Dieser Beschluss muss jedoch vor der Aufhebung der Beitragssatzung gefasst werden. Dazu besteht jedoch keine Verpflichtung. Sollte die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben werden, entfällt damit die Rechtsgrundlage für die Ablöseverträge.

Kein Geld zurück bekämen selbst bei Abschaffung der Strabs die Eigentümer von Häusern am Knappenweg, Langenäcker und Obere Straße.