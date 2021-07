Barsinghausen

In Barsinghausen werden zur Kommunalwahl am 12. September jene sieben Parteien und Wählergruppen erneut antreten, die auch jetzt schon im Rat der Stadt vertreten sind. Hinzu kommt als Einzelbewerber im Wahlbereich 2 der parteilose Landringhäuser Lothar Ebeling. Die Ausschlussfrist für Anmeldungen zur Wahl am Montagabend ist verstrichen, ohne dass es kurz zuvor noch Überraschungen gegeben hätte.

Der städtische Gemeindewahlausschuss hat am Dienstagabend bereits alle eingereichten Wahlvorschläge überprüft. Das Ergebnis: Alle entsprechen den formalen Kriterien und werden zugelassen. „Der Beschluss ist einstimmig gefallen“, berichtet der stellvertretende Gemeindewahlleiter Thomas Wolf.

Beweis für Bürgerengagement

Damit haben die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP, die AfD, die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) und die Unabhängige Wählergemeinschaft/Freie Wähler (UWG) Bewerberlisten für die Wahl zum Rat der Stadt eingereicht. Alle diese Parteien und Wählergruppen treten sowohl im Wahlbereich 1 (Barsinghäuser Kernstadt, Kirchdorf, westliche Teile von Egestorf) wie auch im Wahlbereich 2 (östlicher Teil von Egestorf und alle 15 weiteren Ortsteile) zur Wahl an.

Insgesamt stehen nach Wolfs Worten 138 Männer und Frauen auf den Listen mit den Wahlvorschlägen, aufgeteilt in 68 im Wahlbereich 1 und 70 im Wahlbereich 2. „Das ist ein sehr schöner Ausdruck für die gute Bürgerbeteiligung in Barsinghausen“, sagt er.

Beschluss ist nun endgültig

Der sechsköpfige Gemeindewahlausschuss hat in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals getagt. Das Gremium habe sehr ausführlich geprüft, ob alle Wahlvorschläge formal korrekt seien und ob Verstöße gegen das kommunale Wahlrecht vorlägen, berichtet Wolf. Es habe aber keine Beanstandungen gegeben. „Das ist sehr erfreulich.“ Der Beschluss des Wahlausschusses sei endgültig und könne bis zum Wahltermin auch nicht mehr angefochten werden.

Die Entscheidung des Gremiums ist zugleich die Basis für den Druck der Stimmzettel, der nun umgehend in Auftrag gegeben wird. „Ab sofort tritt die Verwaltung in die Organisation der Wahl ein“, sagt Wolf. Nächster Fixpunkt ist der Start der Briefwahl am Montag, 23. August. Ab diesem Tag können Wahlberechtigte bereits ihre Stimme abgeben, die am 12. September verhindert sind oder aus anderen Gründen den Gang ins Wahllokal vermeiden möchten.

In den nächsten Wochen werden die Stimmzettel für die Kommunalwahl in Barsinghausen gedruckt. Am 23. August öffnet bereits die Briefwahlstelle. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Die Stadtverwaltung muss parallel zudem die Vorbereitungen für die Bundestagswahl vorantreiben, die für den 26. September terminiert ist. Nach Mitteilung der Verwaltung startet die Briefwahl für die Bundestagswahl am Montag, 6. September.

Von Andreas Kannegießer