Ausbau der Kulturfabrik verzögert sich: Noa Noa hofft auf Einzug im Mai

Der Kulturverein Krawatte hat endgültig finanzielle Sicherheit für den vorgezogenen Ausbau des Obergeschosses in der ehemaligen Krawattenfabrik an der Egestorfer Straße. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, welche Soziokulturprojekte im Land in diesem Jahr gefördert werden. Der Kulturverein Krawatte erhält demnach 157.500 Euro. Das ist die größte Einzelförderung unter 13 vergleichbaren Investitionsvorhaben landesweit.

Laut Frank Plorin, Vorstandsmitglied des Kulturvereins, soll im Obergeschoss noch im Laufe des Jahres mit den Ausbauarbeiten begonnen werden. An den Kosten für diesen Bauabschnitt beteiligt sich auch die Stadt Barsinghausen mit 36.000 Euro. Deren Zusage hatte zugleich die Voraussetzung dafür gebildet, dass das Land Niedersachsen nun die hohe Fördersumme gewährt hat. Auch die Aktion Mensch will sich mit einem Zuschuss an den Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt in Höhe von rund 240.000 Euro beteiligen.

Erste Noa-Noa-Angebote im Sommer?

Nicht ganz so schnell wie erhofft kommen dagegen die Bauarbeiten für den künftigen Werkstattbereich der Kunstschule Noa Noa im Erdgeschoss der Kulturfabrik voran. Ursprünglich hatten die Noa-Noa-Verantwortlichen gehofft, bereits in den ersten Wochen dieses Jahres die ersten Räume in ihrem neuen Domizil beziehen zu können. Das klappt nicht. „Es wird wohl mindestens Mai werden, bis wir umziehen können“, sagt Plorin, der nicht nur im Kulturvereinsvorstand mitarbeitet, sondern auch die Kunstschule leitet. „Ich hoffe, dass es im Sommer die ersten Noa-Noa-Angebote in der Kulturfabrik geben wird.“

Es habe zeitweise Probleme gegeben, Handwerker zu finden, die die Arbeiten an den künftigen Noa-Noa-Werkstätten übernehmen wollen, sagt Plorin. Ausgeführt werden müssen noch die Montagearbeiten für die Strom- und Wasserversorgung des künftigen Werkstattbereichs und für die neue Heizung. „Das ist aber gut vorbereitet“, betont Plorin. Auch die Regalelemente zur Abtrennung der einzelnen Arbeitsbereiche fehlen noch.

Party nach der Fertigstellung

Wenn die Kunstschule ihre Räume in der Kulturfabrik im späten Frühjahr oder im Sommer tatsächlich beziehen kann, soll das groß gefeiert werden. „Dann machen wir eine Party“, verspricht Plorin.

Die Werkstatträume für die Kunstschule Noa Noa sind Teil des zweiten Ausbauabschnitts in der Kulturfabrik Krawatte. Insgesamt ist die Verwandlung des ehemals maroden Gebäudes in ein attraktives kulturelles Zentrum auf fünf Bauabschnitte angelegt, die möglichst bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollen.

Das Gebäude der ehemaligen Krawattenfabrik wird zu einem Kulturzentrum umgebaut. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

