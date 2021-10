Barsinghausen

Einen leicht Verletzten hat am vergangenen Freitag ein Autounfall auf der Kreuzung Reihekamp/Bunsenstraße gefordert. Gegen 14 Uhr wollte ein Fahrer mit seinem Audi A3 von der Straße Reihekamp in die Bunsenstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mazda 5, der ebenfalls in die Bunsenstraße abbiegen wollte. Es kam es zum Zusammenstoß, in beiden Autos wurden Airbags ausgelöst. Der Audi-Fahrer verletzte sich leicht am Bauch. Die Polizei schätzt die Schäden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

Von Sarah Istrefaj