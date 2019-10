Am 9. November findet in der Klosterkirche ein ökumenische Gottesdienst statt, der an die Opfer der Pogromnacht erinnern soll. Nach dem Terroranschlag von Halle erhält er eine besondere Bedeutung. Das Motto der Andacht: Antisemitismus erinnern – Antisemitismus bekämpfen.

Der alte Jüdische Friedhof am Waldrand oberhalb der Deisterstraße: Dort werden Kränze im Anschluss an den Gottesdienst am 9. November zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938 niedergelegt. Quelle: Frank Hermann