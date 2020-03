Wo fehlen Hinweisschilder an den Wanderwegen? Wo sind die Ruhebänke kaputt und für Ausflügler nicht mehr nutzbar? Solchen und ähnlichen Fragen haben sich sechs ehrenamtliche Wanderführer des Kneipp-Vereins in einer aufwendigen Bestandsaufnahme des Deisters auf Barsinghäuser Stadtgebiet gewidmet – dafür sind sie 150 Kilometer gewandert und haben so einige Schwachstellen gefunden. Nun will die Stadt schnell auf ihren Abschlussbericht reagieren und die drängendsten Probleme angehen.